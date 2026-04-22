Bénin : un camion chargé de cartons d’allumettes prend feu sur l’échangeur de Godomey.

🇧🇯 Un camion transportant des cartons d’allumettes a pris feu le mardi 21 avril à l’échangeur de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi. Selon les pompiers, le sinistre serait lié au non-respect des règles de gabarit par le conducteur. Aucun mort ni blessé n’est à déplorer.