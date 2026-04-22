Afrique
Société

Bénin : un camion chargé de cartons d’allumettes prend feu sur l’échangeur de Godomey.

🇧🇯 Un camion transportant des cartons d’allumettes a pris feu le mardi 21 avril à l’échangeur de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi. Selon les pompiers, le sinistre serait lié au non-respect des règles de gabarit par le conducteur. Aucun mort ni blessé n’est à déplorer.
Publié le
22
/
04
/
2026
À suivre
RDC : la chanteuse Rebo Tchulo citée dans une affaire de violences.
RDC : la chanteuse Rebo Tchulo citée dans une affaire de violences.
À suivre
RDC : la chanteuse Rebo Tchulo citée dans une affaire de violences.
RDC : la chanteuse Rebo Tchulo citée dans une affaire de violences.
Afrique
Société

Bénin : un camion chargé de cartons d’allumettes prend feu sur l’échangeur de Godomey.

🇧🇯 Un camion transportant des cartons d’allumettes a pris feu le mardi 21 avril à l’échangeur de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi. Selon les pompiers, le sinistre serait lié au non-respect des règles de gabarit par le conducteur. Aucun mort ni blessé n’est à déplorer.
Publié le
22
/
04
/
2026
À suivre
RDC : la chanteuse Rebo Tchulo citée dans une affaire de violences.
RDC : la chanteuse Rebo Tchulo citée dans une affaire de violences.
À suivre
RDC : la chanteuse Rebo Tchulo citée dans une affaire de violences.
RDC : la chanteuse Rebo Tchulo citée dans une affaire de violences.

Sur le même sujet

rdc-la-chanteuse-rebo-tchulo-citee-dans-une-affaire-de-violences
RDC : la chanteuse Rebo Tchulo citée dans une affaire de violences.
en-repet-avec-tiken-jah-et-l-orchestre-philharmonique-d-odienne
En répet' avec Tiken Jah et l’orchestre philharmonique d’Odienné
au-benin-l-ong-shine-together-redonne-le-sourire-aux-enfants-en-difficulte
Au Bénin, l’ONG Shine Together redonne le sourire aux enfants en difficulté
lepape-leon-xiv-au-cameroun-une-chorale-de-800-personnes-pour-la-messe-papale-a-douala
🇨🇲 LePape Léon XIV au Cameroun : une chorale de 800 personnes pour la messe papale à Douala
senegal-l-helicoptere-artisanal-etait-un-faux
Sénégal : l'hélicoptère artisanal était un faux.
zanzibar-une-influenceuse-americaine-retrouvee-morte-apres-ses-fiancailles
Zanzibar : une influenceuse américaine retrouvée morte après ses fiançailles.

Pour aller plus loin

No items found.