La veuve de Jean-Marie Le Pen tente d'empêcher l'expulsion de son jardinier marocain.

🇲🇦🇫🇷En France, le jardinier de la famille Le Pen a été expulsé et rapatrié au Maroc, suite à une décision préfectorale pour défaut de titre de séjour. Jany Le Pen, son employeuse et veuve de Jean-Marie Le Pen, conteste cette expulsion. On te raconte.