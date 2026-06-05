🇲🇱 Mali : le gouvernement interdit la circulation de certaines motos hors des grandes villes.
🇲🇱 Au Mali, les autorités ont interdit, depuis le 3 juin, la circulation des motos de 125 cm³ et plus en dehors des grandes villes. Leur importation, leur vente et leur distribution sont également suspendues. On t'explique.
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🇲🇱 Mali : le gouvernement interdit la circulation de certaines motos hors des grandes villes.
🇲🇱 Au Mali, les autorités ont interdit, depuis le 3 juin, la circulation des motos de 125 cm³ et plus en dehors des grandes villes. Leur importation, leur vente et leur distribution sont également suspendues. On t'explique.
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