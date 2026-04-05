Manamba & Soulbangs : l'amour en musique.

🇬🇳 "Manamba, pour moi, c'est le miroir de la femme africaine." Six mois après s’être rencontrés sur scène, @manambakante et @soul_bangs se sont mariés sans attendre. Dix ans plus tard, le couple de stars est toujours aussi amoureux et prépare même un album commun. Brut. les a rencontrés.