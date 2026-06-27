Dans les coulisses de la saison 3 des Nounous

🇨🇮 Série à succès en Côte d’Ivoire, Les Nounous annoncent déjà une saison 3 après deux premières saisons très suivies. Pour Brut., Nous étions dans les coulisses avec l'équipe de tournage et le couple Adiko. On te raconte.