🇸🇳 Ingénieure devenue artiste peintre : elle raconte son parcours.

🇸🇳 "J’étais occupée à être ingénieure, à réaliser les rêves des autres, alors qu’en moi, ce besoin me parlait." Lorsqu’elle se découvre une passion soudaine pour la peinture, Ndioro n’hésite pas à quitter sa carrière d’ingénieure pour s’y consacrer pleinement. Pour Brut. elle raconte son parcours.