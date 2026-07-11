Culture & Lifestyle
Arts

🇸🇳 Ingénieure devenue artiste peintre : elle raconte son parcours.

🇸🇳 "J’étais occupée à être ingénieure, à réaliser les rêves des autres, alors qu’en moi, ce besoin me parlait." Lorsqu’elle se découvre une passion soudaine pour la peinture, Ndioro n’hésite pas à quitter sa carrière d’ingénieure pour s’y consacrer pleinement. Pour Brut. elle raconte son parcours.
Publié le
11
/
07
/
2026
À suivre
Dans les coulisses de la saison 3 des Nounous
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