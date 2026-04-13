Culture & Lifestyle
Musique

🇨🇮 Jean-Philippe Krasso a fait sensation au concert de Serge Beynaud à La Cigale.

🇨🇮 L’international ivoirien Jean-Philippe Krasso a fait sensation en rejoignant Serge Beynaud pour une choré sur la scène parisienne de La Cigale, le dimanche 12 avril 2026.
Publié le
13
/
04
/
2026
À suivre
Nigéria : Burna Boy boycotté par l’Association des DJ.
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