🇨🇮 Jean-Philippe Krasso a fait sensation au concert de Serge Beynaud à La Cigale.
🇨🇮 L’international ivoirien Jean-Philippe Krasso a fait sensation en rejoignant Serge Beynaud pour une choré sur la scène parisienne de La Cigale, le dimanche 12 avril 2026.
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🇨🇮 Jean-Philippe Krasso a fait sensation au concert de Serge Beynaud à La Cigale.
🇨🇮 L’international ivoirien Jean-Philippe Krasso a fait sensation en rejoignant Serge Beynaud pour une choré sur la scène parisienne de La Cigale, le dimanche 12 avril 2026.
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