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Coupe du Monde

5 choses à savoir sur Lumumba Vea

🇨🇩 Impossible de le manquer depuis la #CAN2025 ! En incarnant, sous les traits d’une statue vivante, l’ancien Premier ministre congolais Patrice Lumumba, Michel Kuka Mboladinga, alias Lumumba Vea, est devenu le supporter le plus emblématique des Léopards. Voici 5 choses à savoir sur lui. En partenariat avec @Fecofardc et @blocleopards #Mondial2026
Publié le
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