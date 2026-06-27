5 choses à savoir sur Lumumba Vea

🇨🇩 Impossible de le manquer depuis la #CAN2025 ! En incarnant, sous les traits d’une statue vivante, l’ancien Premier ministre congolais Patrice Lumumba, Michel Kuka Mboladinga, alias Lumumba Vea, est devenu le supporter le plus emblématique des Léopards. Voici 5 choses à savoir sur lui. En partenariat avec @Fecofardc et @blocleopards #Mondial2026