Sports
Coupe du Monde

🇨🇻🇺🇸 Sa vidéo sur une erreur de la FIFA est devenue virale.

🇨🇻🇺🇸 Aux États-Unis, Antônio Pedro Rocha Sousa a publié une vidéo pour corriger le mauvais emplacement du Cap-Vert sur les panneaux du Fan Festival de la FIFA. Le pays y était placé… en plein milieu du Brésil. Sa vidéo est depuis devenue virale et a atteint les 10 millions de vues. Brut. l'a rencontré. #Mondial2026
Publié le
17
/
07
/
2026
À suivre
🇲🇦 Mondial 2026 : "Allez le Maroc !" depuis Boston.
🇲🇦 Mondial 2026 : "Allez le Maroc !" depuis Boston.
À suivre
🇲🇦 Mondial 2026 : "Allez le Maroc !" depuis Boston.
🇲🇦 Mondial 2026 : "Allez le Maroc !" depuis Boston.
Sports
Coupe du Monde

🇨🇻🇺🇸 Sa vidéo sur une erreur de la FIFA est devenue virale.

🇨🇻🇺🇸 Aux États-Unis, Antônio Pedro Rocha Sousa a publié une vidéo pour corriger le mauvais emplacement du Cap-Vert sur les panneaux du Fan Festival de la FIFA. Le pays y était placé… en plein milieu du Brésil. Sa vidéo est depuis devenue virale et a atteint les 10 millions de vues. Brut. l'a rencontré. #Mondial2026
Publié le
17
/
07
/
2026
À suivre
🇲🇦 Mondial 2026 : "Allez le Maroc !" depuis Boston.
🇲🇦 Mondial 2026 : "Allez le Maroc !" depuis Boston.
À suivre
🇲🇦 Mondial 2026 : "Allez le Maroc !" depuis Boston.
🇲🇦 Mondial 2026 : "Allez le Maroc !" depuis Boston.

Sur le même sujet

mondial-2026-allez-le-maroc-depuis-boston
🇲🇦 Mondial 2026 : "Allez le Maroc !" depuis Boston.
mondial-2026-rencontre-avec-zohran-mamdani-le-maire-de-new-york
Mondial 2026 : rencontre avec Zohran Mamdani, le maire de New York
5-choses-a-savoir-sur-lumumba-vea
5 choses à savoir sur Lumumba Vea
quand-kinshasa-fait-danser-la-colombie
Quand Kinshasa fait danser la Colombie
les-supporters-congolais-gardent-espoir-pour-la-qualification
Les supporters congolais gardent espoir pour la qualification
biddy-mulligans-le-bar-irlandais-le-plus-ivoirien-d-ecosse
Biddy Mulligans, le bar irlandais le plus ivoirien d’Écosse

Pour aller plus loin

No items found.