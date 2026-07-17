🇨🇻🇺🇸 Sa vidéo sur une erreur de la FIFA est devenue virale.

🇨🇻🇺🇸 Aux États-Unis, Antônio Pedro Rocha Sousa a publié une vidéo pour corriger le mauvais emplacement du Cap-Vert sur les panneaux du Fan Festival de la FIFA. Le pays y était placé… en plein milieu du Brésil. Sa vidéo est depuis devenue virale et a atteint les 10 millions de vues. Brut. l'a rencontré. #Mondial2026