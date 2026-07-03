Mondial 2026 : rencontre avec Zohran Mamdani, le maire de New York

"Je pense que cette Coupe du monde est un moment incroyable pour les équipes africaines." Aux États-Unis, la ville de New York a accueilli les équipes du Maroc et du Sénégal lors de leurs matchs de la phase de groupes du #Mondial2026. Nous avons rencontré Zohran Mamdani, le maire de la ville, qui s'est dit fier d'accueillir ces équipes et leurs