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Coupe du Monde

Mondial 2026 : rencontre avec Zohran Mamdani, le maire de New York

"Je pense que cette Coupe du monde est un moment incroyable pour les équipes africaines." Aux États-Unis, la ville de New York a accueilli les équipes du Maroc et du Sénégal lors de leurs matchs de la phase de groupes du #Mondial2026. Nous avons rencontré Zohran Mamdani, le maire de la ville, qui s'est dit fier d'accueillir ces équipes et leurs
Publié le
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2026
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5 choses à savoir sur Lumumba Vea
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"Je pense que cette Coupe du monde est un moment incroyable pour les équipes africaines." Aux États-Unis, la ville de New York a accueilli les équipes du Maroc et du Sénégal lors de leurs matchs de la phase de groupes du #Mondial2026. Nous avons rencontré Zohran Mamdani, le maire de la ville, qui s'est dit fier d'accueillir ces équipes et leurs
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