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Coupe du Monde

🇲🇦 Mondial 2026 : "Allez le Maroc !" depuis Boston.

🇲🇦 "C'est toujours le Maroc en premier, mais on souhaite que tous les pays africains gagnent." Les Lions de l'Atlas sont bien représentés aux États-Unis ! À Boston, Ilyah, chanteur maroco-américain, raconte l'engouement de la communauté marocaine pour la sélection nationale à l'occasion du #Mondial2026.
Publié le
04
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07
/
2026
À suivre
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