🇲🇦 Mondial 2026 : "Allez le Maroc !" depuis Boston.

🇲🇦 "C'est toujours le Maroc en premier, mais on souhaite que tous les pays africains gagnent." Les Lions de l'Atlas sont bien représentés aux États-Unis ! À Boston, Ilyah, chanteur maroco-américain, raconte l'engouement de la communauté marocaine pour la sélection nationale à l'occasion du #Mondial2026.