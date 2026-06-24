Sports
Coupe du Monde

Quand Kinshasa fait danser la Colombie

🇨🇩🇨🇴 Un match, deux pays… et une histoire commune. Derrière l'affiche RDC-Colombie au #Mondial2026 se cache un lien inattendu : celui qui unit la rumba congolaise à la champeta colombienne. On te raconte. Avec FECOFA et Blocleopards
Publié le
24
/
06
/
2026
À suivre
Les supporters congolais gardent espoir pour la qualification
Les supporters congolais gardent espoir pour la qualification
À suivre
Les supporters congolais gardent espoir pour la qualification
Les supporters congolais gardent espoir pour la qualification
Sports
Coupe du Monde

Quand Kinshasa fait danser la Colombie

🇨🇩🇨🇴 Un match, deux pays… et une histoire commune. Derrière l'affiche RDC-Colombie au #Mondial2026 se cache un lien inattendu : celui qui unit la rumba congolaise à la champeta colombienne. On te raconte. Avec FECOFA et Blocleopards
Publié le
24
/
06
/
2026
À suivre
Les supporters congolais gardent espoir pour la qualification
Les supporters congolais gardent espoir pour la qualification
À suivre
Les supporters congolais gardent espoir pour la qualification
Les supporters congolais gardent espoir pour la qualification

Sur le même sujet

les-supporters-congolais-gardent-espoir-pour-la-qualification
Les supporters congolais gardent espoir pour la qualification
biddy-mulligans-le-bar-irlandais-le-plus-ivoirien-d-ecosse
Biddy Mulligans, le bar irlandais le plus ivoirien d’Écosse
les-premiers-mots-d-herve-renard-en-tant-que-nouveau-selectionneur-de-la-tunisie
Les premiers mots d’Hervé Renard en tant que nouveau sélectionneur de la Tunisie
herve-renard-je-n-ai-pas-hesite-a-accepter-l-offre-de-la-tunisie
Hervé Renard : "Je n’ai pas hésité à accepter l’offre de la Tunisie..."
mondial-2026-elle-gagne-des-places-pour-senegal-france-lors-d-une-loterie
Mondial 2026 : elle gagne des places pour Sénégal-France lors d'une loterie.
pape-bouba-diop-28-janvier-1978-29-novembre-2020
Pape Bouba Diop : 28 janvier 1978 - 29 novembre 2020

Pour aller plus loin

No items found.