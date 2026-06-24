Quand Kinshasa fait danser la Colombie

🇨🇩🇨🇴 Un match, deux pays… et une histoire commune. Derrière l'affiche RDC-Colombie au #Mondial2026 se cache un lien inattendu : celui qui unit la rumba congolaise à la champeta colombienne. On te raconte. Avec FECOFA et Blocleopards