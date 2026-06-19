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52 ans après leur dernière Coupe du monde, les Léopards ont marqué l’histoire

🇨🇩 Pour son retour à la Coupe du monde, la RDC a inscrit son premier but dans la compétition et tenu tête au Portugal (1-1). Sur place, nous avons vécu ce moment historique avec les supporters congolais. Avec FECOFA et Blocleopards.
Publié le
19
/
06
/
2026
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