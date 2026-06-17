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Mondial 2026 : Hervé Renard fait ses premiers pas avec la Tunisie

🇹🇳 Nommé à la tête des Aigles de Carthage après le limogeage de Sabri Lamouchi, Hervé Renard est déjà au travail avec ses joueurs pour tenter de relancer la Tunisie dans ce #Mondial2026. Les Tunisiens affronteront le Japon le 21 juin lors de leur deuxième match du tournoi.
Publié le
17
/
06
/
2026
À suivre
5 choses à savoir sur Hervé Renard
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🇹🇳 Nommé à la tête des Aigles de Carthage après le limogeage de Sabri Lamouchi, Hervé Renard est déjà au travail avec ses joueurs pour tenter de relancer la Tunisie dans ce #Mondial2026. Les Tunisiens affronteront le Japon le 21 juin lors de leur deuxième match du tournoi.
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