Mondial 2026 : Hervé Renard fait ses premiers pas avec la Tunisie

🇹🇳 Nommé à la tête des Aigles de Carthage après le limogeage de Sabri Lamouchi, Hervé Renard est déjà au travail avec ses joueurs pour tenter de relancer la Tunisie dans ce #Mondial2026. Les Tunisiens affronteront le Japon le 21 juin lors de leur deuxième match du tournoi.