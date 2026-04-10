Aliou Cissé, nouveau coach des Palancas Negras

🇦🇴 La Fédération angolaise de football a officialisé, jeudi 9 avril, la nomination d’Aliou Cissé en tant que nouvel entraîneur des Palancas Negras pour une durée de 4 ans. Le coach sénégalais avait annoncé, mercredi, quitter son poste de sélectionneur de la Libye.