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Aliou Cissé, nouveau coach des Palancas Negras

🇦🇴 La Fédération angolaise de football a officialisé, jeudi 9 avril, la nomination d’Aliou Cissé en tant que nouvel entraîneur des Palancas Negras pour une durée de 4 ans. Le coach sénégalais avait annoncé, mercredi, quitter son poste de sélectionneur de la Libye.
Publié le
10
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04
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2026
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