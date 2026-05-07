Le Congolais Jean‑Jacques Ndala a été désigné par la CAF pour arbitrer la finale aller de la Ligue des champions.

🇨🇩 Le Congolais Jean‑Jacques Ndala a été désigné par la CAF pour arbitrer la finale aller de la Ligue des champions africaine 2026 prévue le 17 mai prochain. Un choix qui ne fait pas l’unanimité… On t’explique pourquoi.