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Le Congolais Jean‑Jacques Ndala a été désigné par la CAF pour arbitrer la finale aller de la Ligue des champions.

🇨🇩 Le Congolais Jean‑Jacques Ndala a été désigné par la CAF pour arbitrer la finale aller de la Ligue des champions africaine 2026 prévue le 17 mai prochain. Un choix qui ne fait pas l’unanimité… On t’explique pourquoi.
Publié le
07
/
05
/
2026
À suivre
La FIFA annonce deux nouvelles règles pour le Mondial 2026.
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À suivre
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