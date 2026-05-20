France
Justice & Faits divers

Affaire des statuettes: Dominique de Villepin visé par une enquête du parquet financier

Getty Images
Le parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête préliminaire visant Dominique de Villepin dans l'affaire des statuettes qu'il a reçues lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères et qu'il a ensuite conservées, a annoncé mercredi le procureur de la République financier, Pascal Prache.
Brut.avec AFP
Publié le
20
/
05
/
2026
À voir également sur Brut

"Une erreur"

Cette enquête, ouverte par le PNF "sur la base des éléments portés à sa connaissance", porte "sur les conditions dans lesquelles une statuette et un buste auraient été offerts à Dominique de Villepin, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères entre 2002 et 2004, puis conservés par celui-ci", a encore expliqué M. Prache.

Dominique de Villepin, candidat potentiel à l'élection présidentielle, a reconnu le 10 mai avoir commis "une erreur" en acceptant deux statuettes en cadeau lorsqu'il était au quai d'Orsay et qu'il a récemment rendues.

"C'était une erreur. Je n'aurais pas dû les accepter", a déclaré sur France Inter l'ex-Premier ministre, rappelant qu'il "n'y avait pas d'encadrement de ces situations à l'époque".

Le lobbyiste Robert Bourgi a affirmé, dans l'émission Complément d'Enquête diffusée sur France 2, avoir servi d'intermédiaire pour offrir à Dominique de Villepin deux statuettes de Napoléon payées par Blaise Compaoré, alors président du Burkina Faso, et par l'homme d'affaires italien Gian Angelo Perrucci.

A voir aussi

Favoritisme, prise illégale d’intérêts, détournement de fonds publics : pourquoi la justice enquête sur Édouard Philippe ?
Favoritisme, prise illégale d’intérêts, détournement de fonds publics : pourquoi la justice enquête sur Édouard Philippe ?
Assistante privée à Cannes
Assistante privée à Cannes
L’Espagne retire plus de 1000 produits homéopathiques du marché.
L’Espagne retire plus de 1000 produits homéopathiques du marché.
Grève et manifestation dans le périscolaire à Paris, des centaines d’animateurs mobilisés dénoncent ce mardi 19 mai un climat de suspicion généralisée.
Grève et manifestation dans le périscolaire à Paris, des centaines d’animateurs mobilisés dénoncent ce mardi 19 mai un climat de suspicion généralisée.
Le gouvernement veut durcir les sanctions contre le “gaz hilarant” avec la loi Ripost.
Le gouvernement veut durcir les sanctions contre le “gaz hilarant” avec la loi Ripost.
Tourner avec Guillaume Canet, vieillir et mourir au cinéma… l'interview Cannes de Marion Cotillard
Tourner avec Guillaume Canet, vieillir et mourir au cinéma… l'interview Cannes de Marion Cotillard