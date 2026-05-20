Assistante privée à Cannes

Trouver un vol à la dernière minute, dénicher des places pour Céline Dion, renouveler un passeport en 24h… Son métier ? Simplifier la vie de ses clients, des gens très occupés et très exigeants. On a suivi Marine, assistante privée, présente 24h à Cannes, pendant le Festival pour s'occuper de l'une de ses clientes les plus fidèles. #Cannes2026