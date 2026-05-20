Culture & Lifestyle
Festival de Cannes

Assistante privée à Cannes

Trouver un vol à la dernière minute, dénicher des places pour Céline Dion, renouveler un passeport en 24h… Son métier ? Simplifier la vie de ses clients, des gens très occupés et très exigeants. On a suivi Marine, assistante privée, présente 24h à Cannes, pendant le Festival pour s'occuper de l'une de ses clientes les plus fidèles. #Cannes2026
Publié le
20
/
05
/
2026
À suivre
Tourner avec Guillaume Canet, vieillir et mourir au cinéma… l'interview Cannes de Marion Cotillard
Tourner avec Guillaume Canet, vieillir et mourir au cinéma… l'interview Cannes de Marion Cotillard
À suivre
Tourner avec Guillaume Canet, vieillir et mourir au cinéma… l'interview Cannes de Marion Cotillard
Tourner avec Guillaume Canet, vieillir et mourir au cinéma… l'interview Cannes de Marion Cotillard
Culture & Lifestyle
Festival de Cannes

Assistante privée à Cannes

Trouver un vol à la dernière minute, dénicher des places pour Céline Dion, renouveler un passeport en 24h… Son métier ? Simplifier la vie de ses clients, des gens très occupés et très exigeants. On a suivi Marine, assistante privée, présente 24h à Cannes, pendant le Festival pour s'occuper de l'une de ses clientes les plus fidèles. #Cannes2026
Publié le
20
/
05
/
2026
À suivre
Tourner avec Guillaume Canet, vieillir et mourir au cinéma… l'interview Cannes de Marion Cotillard
Tourner avec Guillaume Canet, vieillir et mourir au cinéma… l'interview Cannes de Marion Cotillard
À suivre
Tourner avec Guillaume Canet, vieillir et mourir au cinéma… l'interview Cannes de Marion Cotillard
Tourner avec Guillaume Canet, vieillir et mourir au cinéma… l'interview Cannes de Marion Cotillard

Sur le même sujet

tourner-avec-guillaume-canet-vieillir-et-mourir-au-cinema-l-interview-cannes-de-marion-cotillard
Tourner avec Guillaume Canet, vieillir et mourir au cinéma… l'interview Cannes de Marion Cotillard
on-a-passe-plusieurs-jours-avec-eva-huault-en-amont-du-festival-de-cannes
On a passé plusieurs jours avec Eva Huault en amont du Festival de Cannes
le-traumatisme-du-tournage-de-la-vie-d-adele-son-rapport-au-corps-lea-seydoux-se-confie
Le traumatisme du tournage de "La Vie d'Adèle", son rapport au corps… Léa Seydoux se confie
le-monde-selon-eric-cantona
Le monde selon Éric Cantona
eloge-de-marion-cotillard-par-guillaume-canet
Eloge de Marion Cotillard par Guillaume Canet
adele-exarchopoulos-sur-l-alcoolisme
Adèle Exarchopoulos sur l'alcoolisme

Pour aller plus loin

Festival de Cannes
Emploi