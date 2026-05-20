Toulon: une mère se suicide en se jetant du 13e étage avec ses trois enfants

Une mère de 38 ans s'est jetée par la fenêtre du 13e étage de son immeuble avec trois de ses enfants en bas âge dans un quartier de Toulon, a rapporté mercredi le parquet, annonçant leur décès.

La femme qui vivait seule avec ses sept enfants "aurait récemment présenté des symptômes psychiatriques et dépressifs, ce qui reste à confirmer", a indiqué le procureur de Toulon, Raphaël Balland

Il a précisé dans un communiqué que des expertises toxicologiques étaient attendues.

"Aucun élément ne permet pour le moment d'impliquer l'intervention d'un tiers dans ce drame", a souligné M. Balland.

Mercredi à l'aube le corps de la femme a été retrouvé au pied de son immeuble du quartier populaire de Pontcarral à Toulon.

Elle était entourée des corps de ses trois derniers enfants, âgés de trois ans, quatre ans et six ans. Deux garçons et une fille, précise le parquet.

Selon les premiers éléments de l'enquête, "la mère se serait jetée d'elle-même du 13e étage avec les trois enfants décédés", a indiqué le procureur, ajoutant que les corps seraient autopsiés.

Il a assuré que la famille était inconnue du parquet "en l'absence de tout signalement concernant d'éventuelles difficultés sociales ou familiales."

Pour élucider les circonstances du drame, une enquête a été ouverte pour "meurtres par ascendant".

Quant aux quatre enfants aînés, ils ont été pris en charge par les services compétents et bénéficient d'un soutien psychologique" a encore précisé le parquet.

Le drame a choqué les riverains de la cité Pontcarral, où les secours ont dit à l'AFP être intervenus avec un "dispositif conséquent".

Des petits groupes du quartier discutaient du drame, selon un journaliste de l'AFP.

"Tu veux te suicider, suicide-toi toute seule", a déploré une voisine, travailleuse en Ephad âgée de 36 ans, qui n'a pas souhaité donner son nom.

"Ça va être terrible pour les enfants ici, c'est traumatisant", ajoute-t-elle.