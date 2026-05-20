Les 10 infos à ne pas louper ce mercredi 20 mai

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Pressée par Trump, l'UE parvient à un accord sur les droits de douane

Sous la pression de Donald Trump, l’Union européenne est parvenue à un accord provisoire sur les droits de douane avec les États-Unis, espérant clore un chapitre tumultueux des relations transatlantiques. Après une nuit de négociations à Strasbourg, les États membres et le Parlement européen ont trouvé un compromis pour appliquer l’accord commercial conclu l’an dernier avec Washington.La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué une étape importante vers un commerce transatlantique « stable, prévisible et équilibré ».

2.L'OMS alerte sur "l'ampleur" de l'épidémie d'Ebola en RDC, qui pourrait durer longtemps

L’OMS alerte sur la propagation rapide de l’épidémie d’Ebola dans l’est de la République démocratique du Congo, où plus de 130 morts sont déjà suspectés.Face à l’ampleur de la crise, l’organisation a déclenché une alerte sanitaire internationale. Le ministre de la Santé de RDC, Samuel Roger Kamba, a fait état de 136 décès "supposés" être liés à Ebola et d'environ 543 cas suspects, lors d'une conférence de presse. L’OMS craint une épidémie durable dans ce pays déjà fragilisé par les conflits.

3.États-Unis–Iran : Trump menace de nouvelles frappes, Téhéran promet une riposte

Donald Trump a de nouveau menacé l’Iran de frappes militaires si aucun accord n’était trouvé dans les prochains jours.Face à cette pression, l’armée iranienne a promis d’ouvrir " de nouveaux fronts" en cas d’attaque américaine. Le président américain affirme vouloir éviter la guerre, mais laisse planer la possibilité d’une nouvelle intervention rapide contre Téhéran. A l'un d'eux qui lui demandait combien de temps il était prêt à attendre pour que l'Iran vienne à la table des négociations, il est resté évasif: "Deux ou trois jours, peut-être vendredi, samedi, dimanche, quelque chose comme ça, peut-être au début de la semaine prochaine."

4.Xi et Poutine affirment le caractère "inébranlable" des relations malgré les crises

Les présidents chinois et russe Xi Jinping et Vladimir Poutine ont affirmé mercredi la force des relations entre les deux puissances malgré les turbulences internationales, et moins d'une semaine après l'entreprise de détente menée à Pékin par leur homologue américain Donald Trump."Nous avons su approfondir sans cesse la confiance politique mutuelle et la coordination stratégique avec une persévérance inébranlable qui a résisté à mille épreuves", a dit M. Xi, selon l'agence de presse Chine nouvelle.M. Poutine a quant à lui parlé de relations à un "niveau sans précédent", en particulier dans le domaine économique, malgré les "facteurs extérieurs défavorables".

5.Elections en Nouvelle-Calédonie: le texte poursuit sa course à l'Assemblée

L’Assemblée nationale examine une réforme visant à élargir le corps électoral des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, prévues le 28 juin.Le texte permettrait à environ 10.500 Calédoniens supplémentaires de voter. Un sujet extrêmement sensible : cette réforme avait déclenché les violentes émeutes de 2024, qui avaient fait 14 morts et causé deux milliards d’euros de dégâts. Le texte prévoit d'y intégrer quelque 10.500 calédoniens, actuellement privés de droit de vote.Le gouvernement veut faire adopter le texte rapidement après plusieurs reports du scrutin et l’échec d’une réforme constitutionnelle plus large en avril dernier.

6.Venezuela : trois prisonniers politiques libérés après plus de 20 ans de détention

Le Venezuela a libéré mardi, en vertu de la loi d'amnistie, trois prisonniers politiques qui avaient passé plus de 20 ans en prison, après l'annonce par le président du Parlement de la libération cette semaine de 300 détenus.

7.Affaire Vivendi : selon l'avocate générale, Bolloré exerçait bien «un contrôle de fait» sur le groupe

L'avocate générale préconise à la Cour d'appel de retenir que Vincent Bolloré exerçait un contrôle de fait sur le groupe Vivendi lorsqu'il a été scindé fin 2024, ce qui donnerait gain de cause à de petits actionnaires s'estimant lésés, selon un avis consulté mercredi par l'AFP, à deux jours d'une audience à gros enjeu.

8.Hôpitaux : le déficit des établissements publics atteint 2,9 milliards d’euros

Les finances des hôpitaux publics et privés ont continué de se dégrader en 2024, avec un déficit cumulé de 2,9 milliards d'euros pour les premiers et un bénéfice net cumulé en recul à 194 millions d'euros pour les seconds, selon les chiffres de direction statistique des ministères sociaux.

9.Chili : le président limoge sa ministre de la Sécurité en pleine chute de popularité

Le président chilien, José Antonio Kast, a limogé mardi sa ministre de la Sécurité, alors que sa popularité s'effondre faute de résultats rapides concernant sa promesse d'imposer une "main de fer" contre la criminalité.

10.Après 22 ans d’attente, Arsenal sacré champion d’Angleterre dans une explosion de joie

Des dizaines de milliers de supporters d'Arsenal ont envahi le nord de Londres pour célébrer le titre de champion d'Angleterre obtenu mardi, après vingt-deux ans d'attente, de frustrations et d'espoirs déçus, dans un bruyant et joyeux cortège improvisé.