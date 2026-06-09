Affaire Lyhanna: la réalisatrice Andréa Bescond placée en garde à vue, puis libérée

La réalisatrice Andréa Bescond, qui avait appelé à un rassemblement lundi soir devant le ministère de la Justice, a été placée en garde à vue puis libérée mardi matin, a appris l'AFP de source policière, confirmant une information du journal Le Parisien.

Gardes à vue pour outrage et rébellion

La réalisatrice du film "Les chatouilles" a été interpellée lundi soir alors qu'elle participait au rassemblement, place Vendôme à Paris, pour protester contre le traitement judiciaire des affaires d'agressions sexuelles sur mineurs, après le meurtre de la petite Lyhanna.

Cette manifestation devant le ministère de la Justice avait été interdite par la préfecture de police (PP), qui avait proposé aux organisateurs un autre lieu, à savoir la place Lépine devant la cour d'appel de Paris.

Il y a eu au final deux rassemblements à Paris, un place Vendôme et un place Lépin, qui ont réuni au total 2.900 personnes, selon la PP.

"Le placement en garde à vue est une décision prise par un officier de police judiciaire", a rappelé le ministère public. "Le parquet doit en être avisé immédiatement, afin de pouvoir en contrôler la régularité, et sous peine de nullité de la mesure de garde à vue".

Dans ce cas, le parquet a indiqué avoir été avisé "mardi matin" de deux gardes à vue pour outrage et rébellion, qu'il a "immédiatement" levées, avant de classer.

Plus de 60.000 personnes ont manifesté lundi soir en France pour exprimer leur colère après le meurtre de la collégienne de 11 ans, Lyhanna, pour lequel un homme visé par plusieurs plaintes pour viol est mis en cause.