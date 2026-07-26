Incendies en Gironde : le point sur la situation à la mi-journée de ce dimanche 26 juillet

Le feu a, pour le moment, dévoré 42 000 hectares et contraint au total 220 000 personnes à évacuer.

Une situation "très défavorable" selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez

"La situation demeure très défavorable" sur le front des incendies en Gironde, où le feu a dévoré 42 000 hectares et contraint au total 220 000 personnes à évacuer, mais aussi dans les Landes et le Var, a affirmé dimanche le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez sur X.

Une nouvelle nuit difficile sur le front des incendies. La situation demeure très défavorable.



➡️ En début de nuit, en Gironde, le feu est redevenu extrêmement virulent, imprévisible, créant son propre vent et évoluant de manière erratique vers l’agglomération bordelaise. Il… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) July 26, 2026

Le trafic ferroviaire interrompu au sud de Bordeaux

Le trafic ferroviaire est interrompu dimanche au sud de Bordeaux jusqu'à nouvel ordre en raison de la progression de l'incendie, selon la SNCF. SNCF Voyageurs recommande dans un post sur X un repport des déplacements.

Cette interruption a entraîné la suppresion des TGV au départ de Bordeaux en direction d'Arcachon, Hendaye et Tarbes mais aussi des trains au départ d'Hendaye et Tarbes.

⚠️ INCENDIES EN GIRONDE ET DANS LES LANDES : LE REPORT DES DÉPLACEMENTS EST RECOMMANDÉ ⚠️



Compte tenu de la situation exceptionnelle provoquée par les incendies en Gironde et dans les Landes (nord du bassin d’Arcachon et secteur de Biscarrosse) et à la demande du Gouvernement… — SNCF Voyageurs (@SNCFVoyageurs) July 25, 2026

Les flammes menacent les abords de Bordeaux

Le feu a déjà ravagé 42.000 hectares et contraint 220.000 personnes à quitter leur domicile. C'est l'une des plus grandes évacuations jamais organisée en France à la suite d'incendies. Pas moins de 950 gendarmes sont engagés dans le département pour effectuer du porte-à-porte et s'assurer du départ de la population, a indiqué la gendarmerie.

La préfecture a fait état d'une "propagation rapide de l'incendie" en début de nuit, alimentée par la sécheresse de la végétation et des rafales atteignant 40 km/h. En tout, 1 400 sapeurs-pompiers, 1 500 militaires et 1 700 forces de sécurité intérieure sont mobilisées.

Un avion de transport militaire A400M utilisé pour la première fois pour combattre les flammes

L'avion militaire a été utilisé pour lutter contre le feu, grâce à un dispositif développé par son fabricant Airbus et pouvant larguer 20 000 litres d'eau ou de produit retardant. "18 moyens aériens sont mobilisés depuis ce matin et l'A400M" précise le ministre de l'Intérieur sur le réseau social X.

Au total, 2 500 sapeurs pompiers sont mobilisés "dont un groupe suisse", aidés de "1 500 militaires" énonce Laurent Nuñez. Plus d'informations à venir sur le site de Brut.

240 habitations détruites par le feu

L'incendie monstre qui ravage la Gironde depuis mercredi a détruit 240 habitations, selon un nouveau bilan de la préfecture publié dimanche. Environ 170 maisons sont sinistrées sur la seule commune du Porge, a assuré à l'AFP Jean Lajzerowicz, premier adjoint de cette commune proche du lieu où s'est déclaré l'incendie.