Concerts annulés, malaise au théâtre: la pression s'accentue sur Patrick Bruel

Malgré des salles encore pleines au théâtre Édouard VII, Patrick Bruel voit la pression s’intensifier autour de lui. Plusieurs élus demandent désormais son retrait, tandis que de nouvelles plaintes ont été annoncées.

La pression politique monte

Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, estime que Patrick Bruel devrait “mettre sa carrière entre parenthèses” le temps que la justice tranche les accusations qui le visent. Il affirme vouloir garantir la présomption d’innocence tout en jugeant ce retrait nécessaire “pour la sérénité de sa défense”.

À Marseille, Benoît Payan appelle le chanteur à déprogrammer son concert du 30 octobre 2026 “par respect pour la parole des victimes”. Même position à Brest, où le maire Stéphane Roudaut estime que Patrick Bruel devrait “avoir la décence de se mettre en retrait”, tout en rappelant ne pas pouvoir annuler lui-même le concert prévu en novembre.

Au Canada, trois dates ont déjà été annulées par l’organisateur Gestev, qui invoque “le contexte actuel” et “l’impossibilité d’assurer la promotion” des événements.

Fans toujours au rendez-vous

Pour l’instant, Patrick Bruel continue de remplir les salles. À Paris, il joue actuellement dans une pièce de Samuel Benchetrit au théâtre Édouard VII, où de nombreux fans lui restent fidèles malgré les accusations de viols et de violences sexuelles.

Brut. est allé à la rencontre des spectateurs avant la représentation. Certains disent ne pas avoir hésité à venir. “Moi je suis une grande fan depuis longtemps… C’est un peu parole contre parole, alors pourquoi ne pas le croire lui au départ ?”, confie une spectatrice.

D’autres reconnaissent un certain inconfort. “Il y a un très gros malaise, ça fait une heure qu’on tourne autour du théâtre”, expliquent un homme et une femme venus assister à la pièce.

Mais pour plusieurs spectateurs, une chose prime : la présomption d’innocence. “Il est présumé innocent, maintenant on attend que la justice fasse son travail”, résume un autre spectateur devant le théâtre.

Pour l’instant, les accusations n’ont pas vidé les salles, mais en coulisses, la pression autour de Patrick Bruel s’intensifie.