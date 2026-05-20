Guy Savoy, premier chef installé à l'Académie des beaux-arts

La gastronomie a fait mercredi son entrée symbolique dans les beaux-arts avec l'installation sous la coupole de l'Institut de France du premier chef jamais élu, Guy Savoy.

"Il aura fallu 200 ans de diète pour que l'Académie des Beaux-Arts vous élise", a fait remarquer dans son discours le musicien Laurent Petitgirard, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts.

"C'est un pantagruélique honneur", a répondu Guy Savoy, qui a été désigné au fauteuil précédemment occupé par le collectionneur et mécène Michel David-Weill (1932-2022).

Le chef de 72 ans, très ému, avait troqué la veste blanche pour le célèbre habit vert à dorures.

Parmi les invités, étaient présents le pâtissier Pierre Hermé, le chanteur Julien Clerc, ou encore Brad Lewis, le producteur du film d'animation Ratatouille (2007), le restaurant de Guy Savoy ayant servi d'inspiration pour le décor du film et son restaurant fictif "Chez Gusteau".

"Meilleur Restaurant du Monde"

Formé chez les frères Troisgros, le cuisinier ouvre son premier restaurant à Paris à 27 ans. Depuis 1985, le chef est auréolé de deux macarons Michelin. Une troisième étoile attribuée en 2002 lui a été retirée l'an dernier.

Malgré cette rétrogradation, son restaurant à la Monnaie de Paris a été désigné "Meilleur Restaurant du Monde" par La Liste, pour la 9e année consécutive. Défenseur de l'art de vivre à la française, le chef y sert entre autres sa célèbre soupe d'artichaut à la truffe noire et brioche feuilletée aux champignons.

L'élection de Guy Savoy a été portée par un "groupe d'académiciens ayant en commun de déplorer que la gastronomie ne soit pas aux beaux arts", a indiqué le chef à l'AFP.

"L'un des plus éminents représentants de la gastronomie française"

"En élisant Guy Savoy, l'Académie des beaux-arts a non seulement salué l'un des plus éminents représentants de la gastronomie française mais aussi un humaniste et passionné d'art contemporain qui contribue au rayonnement international de notre pays", a indiqué l'Institut de France dans un communiqué.

Son élection est aussi liée à son rôle dans la reconnaissance du "repas gastronomique des Français" au patrimoine immatériel de l'Unesco.

L'académie des beaux-arts est un groupe d'artistes et de créateurs élus par leurs pairs, qui fait partie avec les quatre autres, dont l'Académie Française, d'un héritage des académies royales de Louis XIV.

C'est la première fois qu'un chef est élu dans cette section dite des membres libres, qui a notamment accueilli le baron Haussmann, le mime Marceau, le couturier Pierre Cardin et le chorégraphe Maurice Béjart.