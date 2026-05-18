Kim Kardashian demande un euro de dommages et intérêts pour son agression à Paris en 2016

La star américaine Kim Kardashian a réclamé lundi un euro de dommages et intérêts au commando de "papys braqueurs" qui l'avaient agressée dans la chambre de son hôtel parisien en 2016, lui soutirant pour 9 millions d'euros de bijoux en pleine Fashion Week.

Dommages et intérêts

Neuf ans après le spectaculaire braquage dont elle a été victime à Paris, l’affaire connaît son dernier épisode judiciaire, celui des dommages et intérêts.

L’avocate de la star américaine a demandé un euro symbolique pour chacun des quatre principaux accusés, dont Aomar Aït Khedache, considéré comme le cerveau du braquage et aujourd’hui âgé de plus de 70 ans. Un autre membre du groupe, Didier Dubreucq, est mort quelques semaines après le verdict rendu en mai 2025.

Pour rappel : dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, Kim Kardashian avait été ligotée, bâillonnée et séquestrée dans sa résidence hôtelière parisienne. Des bijoux d’une valeur de plusieurs millions d’euros avaient été dérobés, dont sa célèbre bague à 3,5 millions de dollars qu’elle affichait régulièrement sur Instagram. Le butin, lui, n’a jamais été retrouvé.

Après quatre semaines d’un procès ultra médiatisé, les dix accusés avaient écopé de peines jugées plutôt clémentes : au maximum trois ans de prison ferme, sans retour derrière les barreaux.

La cour avait justifié sa décision par “le temps écoulé” depuis les faits ( presque neuf ans ) mais aussi par l’état de santé des accusés, estimant qu’il serait “éthiquement” difficile de les incarcérer aujourd’hui.

“tourner la page”

Venue témoigner à la barre, Kim Kardashian avait raconté la peur intense ressentie cette nuit-là. À l’issue du procès, elle s’était dite “satisfaite” du verdict et surtout soulagée de pouvoir “tourner la page”.

Sa styliste, présente au moment du braquage, a elle aussi demandé un euro symbolique.Le réceptionniste de l’hôtel, pris en otage cette nuit-là, demande près de 550.000 euros. Selon son avocat, ce doctorant qui travaillait de nuit pour financer ses études souffre encore d’un syndrome post-traumatique. Il n’aurait jamais terminé sa thèse, ni réussi à reconstruire sa vie professionnelle. Aujourd’hui, il vit en Algérie après avoir quitté la France.

L’hôtel où les faits se sont déroulés réclame de son côté 100.000 euros pour atteinte à son image.

La décision finale sur ces indemnisations sera rendue le 15 septembre.