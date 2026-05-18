Le monde selon Éric Cantona

Éric Cantona l’acteur, Éric Cantona le footballeur, Éric Cantona l’enfant… Aujourd'hui, c'est Eric Cantona sous toutes ses facettes qui se raconte à Aymeric Goetschy. Une conversation rare. Éric Cantona joue dans deux films présentés à Cannes : "Cantona", un documentaire sur sa carrière footballistique et "Les matins merveilleux" d'Avril Besson. #cannes2026