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Le monde selon Éric Cantona

Éric Cantona l’acteur, Éric Cantona le footballeur, Éric Cantona l’enfant… Aujourd'hui, c'est Eric Cantona sous toutes ses facettes qui se raconte à Aymeric Goetschy. Une conversation rare. Éric Cantona joue dans deux films présentés à Cannes : "Cantona", un documentaire sur sa carrière footballistique et "Les matins merveilleux" d'Avril Besson. #cannes2026
Publié le
18
/
05
/
2026
À suivre
Eloge de Marion Cotillard par Guillaume Canet
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