Les 10 infos à ne pas louper ce lundi 18 mai

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir aujourd'hui.

1.Tribune anti-Bolloré: le président du CNC dit "regretter" la réaction du patron de Canal+

Le patron du CNC Gaëtan Bruel déclare ce lundi avoir "un certain sentiment de gâchis" après les déclarations du patron de Canal +, qui dit désormais refuser de travailler avec les 600 professionnels signataires de la tribune. Invité sur France Inter, Gaëtan Bruel a rappelé que " le droit à la critique" relevait de la liberté d’expression, tout en soulignant que Canal+ reste "le premier soutien privé" du cinéma français. La polémique est née après la publication, en marge du Festival de Cannes, d’une pétition signée notamment par Juliette Binoche, Swann Arlaud et Jean-Pascal Zadi. Ceux-ci dénoncent l’emprise croissante de Vincent Bolloré sur le secteur culturel. En réponse, Maxime Saada a estimé cette tribune « injuste » envers les équipes de Canal+. Le collectif Zappons Bolloré, associé à la tribune, a affirmé dimanche que la réaction de Maxime Saada ne faisait que confirmer leurs "craintes".

2.Rodéos, rave parties, violences : le Sénat examine le projet de loi “Ripost” pour durcir l’ordre public

Le Sénat examine à partir de lundi le projet de loi Ripost, porté par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, afin de renforcer la lutte contre les troubles quotidiens à l’ordre public. Le texte vise notamment les rave parties illégales, les rodéos motorisés, l’usage détourné du protoxyde d’azote, les tirs de mortiers d’artifice ou encore les violences dans les stades. Présenté comme un « choc d’autorité » et « d’efficacité » par le gouvernement, le projet prévoit un durcissement des sanctions contre ces incivilités en hausse ainsi qu’un renforcement des moyens accordés aux forces de l’ordre pour intervenir plus rapidement et efficacement.

3.Iran: nouvelles menaces de Trump, frappe près d'un site nucléaire émirati

Donald Trump a de nouveau menacé dimanche d’« anéantir » l’Iran si aucun accord n’est rapidement trouvé avec Washington, ravivant les tensions après plus de deux mois de conflit entre les deux pays. Le président américain a affirmé qu’« il ne restera rien » de l’Iran, jugeant « totalement inacceptable » la dernière proposition de Téhéran pour sortir de la crise ouverte depuis le 28 février. Dans le même temps, un drone s’est écrasé près d’un site nucléaire aux Émirats arabes unis, alimentant les inquiétudes régionales et provoquant une nouvelle hausse des prix du pétrole. Malgré une trêve observée depuis plusieurs semaines, les perspectives de règlement diplomatique restent très incertaines.

4.Gérald Darmanin à Alger pour poursuivre le rapprochement franco-algérien

Dans un nouveau signe d’apaisement entre Paris et Alger, le ministre français de la Justice Gérald Darmanin se rend en Algérie afin de relancer la coopération judiciaire entre les deux pays et d’évoquer le cas d’un journaliste emprisonné. Cette visite s’inscrit dans le processus de réchauffement diplomatique engagé ces derniers mois entre la France et son ancienne colonie, indépendante depuis 1962. Après les déplacements du ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez en février puis de la ministre déléguée aux Armées Alice Rufo en mai, Paris cherche à consolider le dégel progressif des relations bilatérales.

5.Hantavirus: le Hondius attendu aux Pays-Bas, risque sanitaire toujours "faible" selon l'OMS

Le navire de croisière MV Hondius, touché par un foyer d'hantavirus, doit terminer son voyage en fin de matinée au port néerlandais de Rotterdam, l'OMS jugeant que le risque sanitaire est "faible".Cet épisode d'hantavirus, virus rare pour lequel il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique, a fait trois morts et contraint les autorités d'une vingtaine de pays à placer les cas suspects et contact sous surveillance ou quarantaine. Même si, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la contagion humaine nécessite un contact très proche.

6.En plein conflit au Moyen-Orient, le G7 Finances à Paris au chevet de l'économie mondiale

Les ministres des Finances du G7 se réunissent lundi et mardi à Paris pour tenter d’harmoniser leur réponse aux conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient. Au cœur des discussions : l’impact du blocage du détroit d’Ormuz par l’Iran, axe stratégique pour le transport mondial d’hydrocarbures et d’engrais, qui a provoqué une flambée des prix. Les grandes puissances économiques doivent également travailler sur leur dépendance aux minerais critiques chinois, devenue un enjeu stratégique majeur dans un contexte de tensions internationales croissantes.

7.Affaire Émile Louis : de nouvelles fouilles pour retrouver d’autres victimes du tueur en série

Plus de cinquante ans après les faits, de nouvelles fouilles démarrent lundi près d'Auxerre, dans le cimetière du tueur en série Émile Louis, avec l'espoir de retrouver les dépouilles de victimes, connues voire inconnues.

8.Nouvelle-Calédonie : le gouvernement lance une réforme électorale sous haute tension

Le gouvernement entame au Sénat une course parlementaire pour élargir cette semaine le corps électoral des provinciales en Nouvelle-Calédonie, une réforme qui dispose sur le papier d'une majorité, mais toujours sensible à environ un mois du scrutin sur l'archipel.

9.Îles Salomon : l’exportation des dauphins de nouveau interdit

Le nouveau gouvernement des îles Salomon a rétabli l'interdiction de l'exportation des dauphins, qui avait été annulée in extremis par le précédent exécutif sous la pression d'une entreprise.

10.Le PSG chute pour son dernier match et perd Dembélé sur blessure

Le PSG, champion de France depuis mercredi, a terminé dimanche sa saison d'une triste manière, par une défaite (2-1) contre le Paris FC, et a perdu Ousmane Dembélé, victime d'une contracture en première période.