France
Société

Accusations contre Patrick Bruel : pourquoi les faits sont révélés des années après ?

"On va vérifier, par exemple, la présence potentielle de Patrick Bruel sur les tournages, les concerts, les loges qui sont évoqués dans les témoignages." Pour tous les témoignages qu'elle a reçus à propos de Patrick Bruel, Marine Turchi, journaliste au pôle enquêtes de Mediapart, a appliqué la même méthode : "recouper tout ce qui peut l'être, les dates, les lieux, les témoins éventuels". Un travail très long qui explique que certains faits soient révélés des années après qu'ils ont eu lieu.
Publié le
18
/
05
/
2026
À suivre
3 hôtels français pourraient perdre leur statut de palace.
3 hôtels français pourraient perdre leur statut de palace.
À suivre
3 hôtels français pourraient perdre leur statut de palace.
3 hôtels français pourraient perdre leur statut de palace.
France
Société

Accusations contre Patrick Bruel : pourquoi les faits sont révélés des années après ?

"On va vérifier, par exemple, la présence potentielle de Patrick Bruel sur les tournages, les concerts, les loges qui sont évoqués dans les témoignages." Pour tous les témoignages qu'elle a reçus à propos de Patrick Bruel, Marine Turchi, journaliste au pôle enquêtes de Mediapart, a appliqué la même méthode : "recouper tout ce qui peut l'être, les dates, les lieux, les témoins éventuels". Un travail très long qui explique que certains faits soient révélés des années après qu'ils ont eu lieu.
Publié le
18
/
05
/
2026
À suivre
3 hôtels français pourraient perdre leur statut de palace.
3 hôtels français pourraient perdre leur statut de palace.
À suivre
3 hôtels français pourraient perdre leur statut de palace.
3 hôtels français pourraient perdre leur statut de palace.

Sur le même sujet

3-hotels-francais-pourraient-perdre-leur-statut-de-palace
3 hôtels français pourraient perdre leur statut de palace.
la-rdc-touchee-par-sa-17e-epidemie-d-ebola
La RDC touchée par sa 17e épidémie d’Ebola.
le-clan-yoda-rival-de-la-dz-mafia-est-juge-a-partir-d-aujourd-hui-a-marseille
Le clan Yoda, rival de la DZ Mafia, est jugé à partir d’aujourd’hui à Marseille.
brut-demain-une-cantine-court-circuit
BRUT. DEMAIN — Une cantine court circuit
un-restaurant-est-inaugure-a-12-heures-puis-ferme-a-16-heures
Un restaurant est inauguré à 12 heures puis fermé à 16 heures.
elon-musk-se-transforme-en-phenomene-viral-avec-ses-expressions-faciales-lors-du-sommet-en-chine-entre-donald-trump-et-xi-jinping
Elon Musk se transforme en phénomène viral avec ses expressions faciales lors du sommet en Chine entre Donald Trump et Xi Jinping.

Pour aller plus loin

MeToo
Sexisme