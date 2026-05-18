Accusations contre Patrick Bruel : pourquoi les faits sont révélés des années après ?

"On va vérifier, par exemple, la présence potentielle de Patrick Bruel sur les tournages, les concerts, les loges qui sont évoqués dans les témoignages." Pour tous les témoignages qu'elle a reçus à propos de Patrick Bruel, Marine Turchi, journaliste au pôle enquêtes de Mediapart, a appliqué la même méthode : "recouper tout ce qui peut l'être, les dates, les lieux, les témoins éventuels". Un travail très long qui explique que certains faits soient révélés des années après qu'ils ont eu lieu.