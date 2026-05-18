Eloge de Marion Cotillard par Guillaume Canet

Eloge de Marion Cotillard, films de secte, ses secrets pour capter le spectateur… Guillaume Canet échange avec Augustin Trapenard à l'occasion de la présentation de son film "Karma", hors-compétition au Festival de Cannes. Un thriller où il est question d'une secte qui met en scène notamment Marion Cotillard et Denis Ménochet. #cannes2026