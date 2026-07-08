Allemagne : des blessés, un suspect arrêté après une attaque présumée dans un collège-lycée en Bavière

Plusieurs personnes ont été blessées jeudi dans une attaque dans un établissement scolaire du secondaire à Schongau, en Bavière, et un suspect présumé a été arrêté, selon la police.

"À l'heure actuelle, nous savons que plusieurs personnes ont été blessées au Welfen Gymnasium. Un suspect a été interpellé", ont indiqué sur X les forces de l'ordre bavaroises, appelant la population à "éviter la zone" mais ne donnant aucune précision sur la nature de l'attaque ou de l'incident. "Le nombre de personnes concernées et la gravité de leurs blessures sont en cours de clarification", a ajouté la police.

Derzeit ist uns bekannt, dass mehrere Personen am Welfen-Gymnasium verletzt wurden.

Ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen.

Um wie viele Personen und die Schwere der Verletzungen es sich handelt, wird aktuell abgeklärt.

Bitte meiden Sie den Bereich weiterhin.#sog0807 pic.twitter.com/JWRdY7DIm6 — PolizeiOberbayernSüd (@polizeiOBS) July 8, 2026

Contactée par l'AFP, une porte-parole de la police a indiqué que "'identité du suspect doit encore être établie, tout comme le nombre et l'état des blessés".

Selon elle, il n'est pas clair non plus quelle arme a été utilisée par l'assaillant présumé, se refusant à confirmer des informations de presse évoquant une attaque au couteau.

En revanche, la porte-parole a indiqué que les policiers suspectaient une situation de "amok", terme employé pour désigner un acte délibéré motivé par une folie meurtrière. Un point d'accueil pour les proches des collégiens et lycéens a été mis en place dans une caserne de pompiers de cette localité de quelque 12 000 âmes, située à moins d'une centaine de kilomètres au sud-ouest de Munich, selon le compte X de la police.

Plusieurs attaques ces dernières années

L'Allemagne a connu ces dernières années plusieurs attaques dans des écoles et sur des marchés qui ont traumatisé le pays.

La dernière en date dans un établissement scolaire, a eu lieu en septembre 2025, lorsqu'un Kosovar de 17 ans a grièvement blessé une enseignante de 45 ans en la poignardant dans un établissement de formation professionnelle d'Essen.

Le suspect, aux motivations "jihadistes" selon l'accusation, avait aussi blessé un homme choisi au hasard dans la rue et le concierge d'une école primaire.

Avant cela, en janvier 2022, un Allemand de 18 ans a abattu une étudiante dans un amphithéâtre de l'Université de Heidelberg (sud-ouest) et blessé trois autres étudiants, avant de retourner l'arme contre lui.

Parmi les cas les plus meurtriers, le 11 mars 2009, un adolescent de 17 ans, Tim Kretschmer, commet un carnage dans son ancien collège de Winnenden, près de Stuttgart. Il tue quinze personnes - neuf élèves, trois enseignantes ainsi que trois passants - avant de se suicider.