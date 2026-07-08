Les 10 infos à ne pas louper ce mercredi 18 juillet

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1. Marine Le Pen candidate à la présidentielle malgré sa condamnation

Malgré sa condamnation pour détournement de fonds européens, Marine Le Pen a annoncé qu'elle sera candidate à la prochaine élection présidentielle. Condamnée en appel à une amende de 100 000 € et à une peine d'inéligibilité dont la partie ferme est désormais purgée, ce qui la rend donc de nouveau éligible. La députée du RN compte se pourvoir en cassation, une démarche qui suspend, selon elle, l'exécution de sa peine et lui permettra de mener sa campagne sans bracelet électronique.

2. Donald Trump estime que le cessez-le feu avec l'Iran est "terminé"

Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu avec l’Iran était "terminé", accusant Téhéran de mentir et écartant toute reprise des négociations. Cette annonce intervient après de nouvelles frappes américaines et le rétablissement des sanctions sur le pétrole iranien, en réponse à des attaques contre des navires dans le détroit d’Ormuz. Les tensions entre Washington et Téhéran connaissent ainsi une nouvelle escalade.

3. Les émissions de CO₂ en forte baisse au premier trimestre en France

Les émissions françaises de gaz à effet de serre ont reculé de 4,8 % au premier trimestre 2026, principalement grâce à un hiver particulièrement doux qui a réduit les besoins en chauffage. Si les secteurs résidentiel, tertiaire et des transports ont contribué à cette baisse, le gouvernement rappelle que les efforts pour réduire la dépendance aux énergies fossiles doivent se poursuivre.

4. L'Assemblée nationale approuve la présomption d'usage légitime des armes pour les forces de l'ordre

Dans un hémicycle surchauffé, les députés ont adopté mardi une loi visant à ce qu'un policier ou un gendarme soit présumé avoir agi dans le cadre légal lorsqu'il fait usage de son arme à feu. Soutenu par le gouvernement et la droite, le texte doit désormais être examiné par le Sénat. Son adoption, vivement contestée par la gauche et des collectifs de victimes de tirs policiers, a provoqué de fortes tensions à l’Assemblée, ses opposants dénonçant un "permis de tuer".

5. Mondial 2026 : l'Argentine de Messi renverse l'Egypte et se hisse en quart

Que serait l'Argentine sans Lionel Messi ? Probablement éliminée précocement du Mondial, si le génie, encore buteur et passeur, n'était pas sorti de sa boîte pour ramener l'Albiceleste des enfers contre l'Egypte (3-2), qui avait presque réussi le coup parfait mardi à Atlanta.

6. Canicule : la France suffoque, le risque d’incendie s’aggrave

Une nouvelle vague de chaleur touche presque toute la France, avec 67 départements placés en vigilance orange canicule. Les températures dépassent les 40 °C dans plusieurs villes, tandis que les nappes phréatiques continuent de s’assécher, accentuant le risque d’incendies. Dans les Pyrénées-Orientales, près de 800 pompiers restent mobilisés pour maîtriser un feu qui a déjà ravagé 4 900 hectares.

7. François-Noël Buffet proposé au poste de Défenseur des droits, une nomination contestée

Emmanuel Macron a proposé la nomination du sénateur LR François-Noël Buffet comme nouveau Défenseur des droits, une décision qui suscite de vives critiques en raison de ses positions passées sur le mariage pour tous, la PMA ou l’aide médicale d’État. La CGT Défenseur des droits dénonce un choix portant atteinte à l’indépendance de l’institution, tandis que la Ligue des droits de l’Homme s’inquiète de la nomination d’un responsable politique à la tête d’un contre-pouvoir chargé de protéger les libertés. Le Parlement doit encore valider cette nomination.

8. Trump au sommet de l’Otan, sous les regards des alliés

Donald Trump participe ce mercredi au sommet de l’Otan à Ankara, où les alliés cherchent à préserver leur relation avec le président américain dans un contexte de fortes tensions. Au programme figurent une réunion avec les 32 dirigeants de l’Alliance et un entretien très attendu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que les questions de défense et du soutien à l’Ukraine dominent les discussions.

9. Technologie : OpenAI ouvre GPT-5.6 au grand public dès jeudi

OpenAI a annoncé mardi que son nouveau modèle d'IA de pointe, GPT-5.6, serait mis à la disposition du public jeudi, après un premier déploiement limité à quelques partenaires américains.

10. Tennis : Djokovic s’offre Sinner après un combat épique à Wimbledon

En quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, Novak Djokovic a remporté mardi un match marathon contre le Canadien Felix Auger-Aliassime (4e mondial) pour s'offrir un choc contre le N.1 mondial Jannik Sinner en demi-finales de Wimbledon.