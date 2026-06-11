Les 10 infos à ne pas louper ce jeudi 11 juin

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Patrick Bruel mis en examen pour viol et agression sexuelle mais pas incarcéré

Le chanteur et acteur Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes de femmes pour violences sexuelles, est ressorti libre sous contrôle judiciaire du tribunal de Nanterre mercredi soir, échappant à la détention provisoire requise par le parquet, mais a été placé sous contrôle judiciaire strict : interdiction de quitter le territoire français, de contacter les plaignantes ou leurs proches, de fréquenter des salons de massage, obligation de suivre des soins psychologiques et versement d'un cautionnement de 500.000 euros.

2.L'écrivain et réalisateur Mehdi Charef est décédé à 73 ans

L'écrivain et réalisateur franco-algérien Mehdi Charef est décédé à l'âge de 73 ans. Connu pour son roman et film culte "Le Thé au harem d'Archi Ahmed", il a marqué les années 1980 en racontant avec réalisme la vie des jeunes issus de l'immigration dans les cités françaises. Ancien ouvrier devenu auteur et cinéaste reconnu, il laisse une œuvre engagée, entre littérature et cinéma, qui a contribué à faire entendre la voix des quartiers populaires.

3.Ingérences: Lecornu présente les risques et réponses avant la présidentielle

Désireux de "protéger le débat démocratique", Sébastien Lecornu expose jeudi aux partis politiques et à la presse les moyens pour mieux lutter contre les ingérences étrangères aux élections, qui pourraient s'intensifier à l'approche de la présidentielle.L'initiative du Premier ministre vise à faire la transparence sur les ingérences passées, comme celle qui a visé, en provenance d'une entreprise israélienne des candidats de la France insoumise aux municipales, et à "identifier les risques" pour les suivantes en 2027, avec potentiellement deux scrutins, la présidentielle et des législatives.

4.L'Iran, à nouveau bombardé par les Etats-Unis, riposte et promet de refermer Ormuz

Les Etats-Unis ont mené jeudi à l'aube de nouveaux bombardements contre l'Iran, qui a annoncé des ripostes contre des bases militaires au Koweït et à Bahreïn et promis de prendre pour cible tous les navires s'aventurant dans le détroit d'Ormuz.Les frappes, qui selon l'armée américaine ont visé "des installations de surveillance militaire, des systèmes de communication et des sites de défense aérienne iraniens à travers tout le pays", ont été déclenchées après que Donald Trump a accusé Téhéran de tergiverser dans les négociations pour arrêter la guerre au Moyen-Orient.

5.Mondial-2026: et maintenant, place au foot et à la fête à Mexico!

Malgré les tensions politico-diplomatiques persistantes et les diverses polémiques dont a dû se défendre le patron de la Fifa Gianni Infantino, au "futbol" d'enfin reprendre ses droits au Mondial-2026 jeudi, avec Mexique-Afrique du Sud en match d'ouverture. Après plusieurs jours de protestations dans les rues de la capitale sur fond de grogne sociale, un nouvel appel à manifester a été lancé. Mais la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a affirmé que tout était "sous contrôle".

6.Affaire Elisa Pilarski : le verdict attendu six ans après le drame

La justice rend sa décision dans l'affaire Elisa Pilarski, jeune femme enceinte tuée en 2019 par des morsures attribuées au pitbull de son compagnon Christophe Ellul, dont le procès pour homicide involontaire aggravé s'est tenu en mars.

7.Bac de français : plus de 500.000 élèves face à une épreuve sous surveillance accrue

Plus de 500.000 élèves de première générale et technologique passent l'épreuve anticipée de français du baccalauréat, qui pourrait être notée plus sévèrement selon le niveau de maîtrise de la langue, le ministre de l'Education ayant appelé les correcteurs à plus d'exigence.

8.Drogues : l'explosion inquiétante des nouveaux produits de synthèse en France

L'Observatoire français des drogues et tendances addictives (OFDT) alerte sur l'apparition de "40 nouveaux produits de synthèse (NPS) identifiés entre 2024 et 2025, dont 26 en 2025", dans le rapport biannuel de son Système d'identification national des toxiques et des substances (SINTES).

9.Réseaux sociaux : le Canada veut interdire les comptes aux moins de 16 ans

Le Canada veut fixer à 16 ans l'âge minimal pour créer des comptes sur les réseaux sociaux, emboîtant le pas à d'autres pays, et souhaite obliger les robots conversationnels dotés d'intelligence artificielle (IA) à limiter l'exposition des utilisateurs aux "contenus préjudiciables".

10.Mondial 2026 : les Bleus prennent leurs quartiers à Boston

A six jours de leurs débuts dans le tournoi face au Sénégal, les joueurs de l'équipe de France et leur encadrement ont débarqué mercredi à Boston où ils établiront leur camp de base durant la Coupe du monde.