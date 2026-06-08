Les 10 infos à ne pas louper ce lundi 8 juin

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Patrick Bruel placé en garde à vue dans le cadre des plaintes pour violences sexuelles déposées contre lui

Le chanteur Patrick Bruel a été placé en garde à vue lundi matin dans le cadre d'une enquête pour violences sexuelles "qui concernent à ce stade 13 victimes" présumées, a indiqué le parquet de Nanterre dans un communiqué, confirmant une information de franceinfo.L'enquête en cours "porte sur les faits (dénoncés par) trois femmes mettant en cause Patrick Bruel pour des faits d'agressions sexuelles et de tentatives de viol" entre 1997 et 2001, a ajouté le parquet, ainsi que pour "des faits de viol ou tentatives de viol, agressions sexuelles et harcèlement" dénoncées par d'autres femmes, en France et en Belgique.

2.Affaire Lyhanna : la justice sous pression après de possibles failles dans le suivi des plaintes

Dans le sillage de l'affaire Lyhanna, Gérald Darmanin réunit lundi les procureurs généraux afin de lancer une revue nationale des quelque 70.000 plaintes concernant des enfants victimes. Cette initiative intervient alors que des collectifs féministes et de protection de l'enfance appellent à des rassemblements devant les tribunaux pour dénoncer les défaillances du système judiciaire. L'affaire Lyhanna relance le débat sur la capacité de la justice à suivre le rythme des attentes de la société en matière de protection des mineurs et de traitement des violences sexuelles

3.Israël et l'Iran reprennent leurs attaques réciproques, la trêve plus que jamais menacée

Israël et l’Iran ont repris leurs attaques réciproques lundi, fragilisant la trêve en vigueur et les espoirs de Donald Trump d'arriver à un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Après de nouveaux tirs de missiles iraniens vers Israël, l’armée israélienne a mené des frappes contre plusieurs cibles militaires en Iran, ainsi qu’un site pétrochimique dans le sud-ouest du pays. Cette nouvelle escalade fait craindre un effondrement des espoirs d’apaisement au Moyen-Orient.

4.Le monde est confronté à un risque nucléaire accru, met en garde le Sipri

Les Etats dotés d'armes nucléaires sortent de plus en plus ces armes des stocks pour les installer sur des supports de lancement, faisant peser un risque accru sur la stabilité mondiale, avertissent lundi les chercheurs de l'institut de référence Sipri. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), les puissances nucléaires mondiales disposent d'un total estimé à 12.187 ogives, dont environ 9.745 se trouvent dans des stocks en vue d'une utilisation potentielle.

5.Chantage à la sextape à Saint-Etienne: l'ex-maire rejugé en appel à Lyon

L'ex-maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, est rejugé en appel à partir de lundi, six mois après avoir été déclaré "entièrement coupable" et condamné à de la prison ferme pour un chantage à la sextape sur son premier adjoint. Se répétant totalement "innocent", il comparaît cinq jours devant la cour d'appel de Lyon pour chantage, association de malfaiteurs et détournement de fonds publics.Gaël Perdriau a été condamné le 1er décembre à cinq ans de prison dont quatre ferme et cinq ans d'inéligibilité, avec exécution provisoire, ce qui lui a valu de passer deux mois derrière les barreaux cet hiver.

6.Le suspect d'un des incendies de Los Angeles attendu au tribunal pour son procès

Chauffeur Uber frustré qui voulait brûler un quartier de riches? Ou bien bouc émissaire poursuivi pour masquer les défaillances des pompiers californiens? Un Américain soupçonné d'avoir volontairement déclenché l'un des incendies meurtriers de Los Angeles en 2025 comparaît lundi devant la justice.L'accusation soupçonne Jonathan Rinderknecht d'être à l'origine d'un incendie déclaré la nuit du Nouvel An 2025, que les pompiers pensaient avoir initialement maîtrisé, mais qui serait reparti six jours plus tard pour ravager le quartier huppé de Pacific Palisades.

7.La Polynésie française étend sa protection des océans à un niveau record

La Polynésie française, qui abrite la plus grande aire marine protégée (AMP) du monde, va porter à 1,6 million de kilomètres carrés ses zones marines bénéficiant du plus haut niveau de protection, a annoncé à l'AFP son président, Moetai Brotherson.

8.Loiret : un hélicoptère de la gendarmerie s'écrase, un mort et deux blessés

Un hélicoptère de la gendarmerie nationale s'est écrasé dimanche après-midi dans une forêt du Loiret, faisant un mort et deux blessés, tous les trois gendarmes, a annoncé la préfecture du département.

9.Philippines : un séisme de magnitude 7,8 fait plusieurs morts et déclenche une alerte tsunami

Un puissant séisme de magnitude 7,8 a fait au moins trois morts et provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments dans le sud des Philippines, déclenchant une alerte au tsunami dans le Pacifique.

10.Handball : Metz offre à la France sa première Ligue des champions féminine

Metz, toujours placé mais jamais gagnant ces dernières saisons, a apporté à la France la première Ligue des champions féminine de handball de son histoire en battant en finale le double tenant du titre Györ (31-29), dimanche à Budapest.