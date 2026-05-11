Les 10 infos à ne pas louper ce lundi 11 mai

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir aujourd'hui.

1.Une Française testée positive à l'hantavirus, nouvelle réunion à Matignon

Une passagère française rapatriée du bateau de croisière MV Hondius a été testée positive à l'hantavirus à Paris, où une nouvelle réunion à Matignon est prévue lundi après-midi pour suivre "au plus près l'évolution de la situation".

2.Trump rejette la réponse de l'Iran, le pétrole repart à la hausse

Les prix du pétrole repartent à la hausse après le rejet ferme par Donald Trump de la réponse iranienne aux propositions américaines de cessez-le-feu. Les marchés redoutent un blocage durable du détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite près de 20 % du pétrole mondial.

3.Procès libyen en appel: les réquisitions contre Sarkozy et ses coprévenus démarrent

Deux mois après l’ouverture du procès en appel sur les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, le parquet général entre en scène ce lundi. Pendant deux jours et demi, l’accusation détaillera ses réquisitions avant de demander mercredi des peines contre les dix prévenus de cette affaire politico-financière explosive.

4.Hantavirus: les ultimes évacuations du Hondius prévues lundi aux Canaries

L’évacuation du MV Hondius se poursuit aux Canaries après la détection d’un foyer d’hantavirus à bord. Près de 100 passagers et membres d’équipage de 19 nationalités ont déjà débarqué. Parmi les passagers américains rapatriés, un a été testé positif et un autre présente de légers symptômes. Le navire doit ensuite repartir vers les Pays-Bas.

5.Aide à mourir: tiraillé, le Sénat tente de trouver une voie de passage

Le Sénat relance lundi le débat sensible sur la fin de vie. Profondément divisés sur la création d’un droit à l’aide à mourir, les sénateurs peinent à trouver une ligne commune, laissant planer le risque d’un texte finalement porté uniquement par l’Assemblée nationale.

6.Netanyahu : “La guerre contre l’Iran n’est pas terminée”

La guerre en Iran n'est "pas finie" car il faut encore "retirer d'Iran" les stocks d'uranium enrichi, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la chaîne américaine CBS dans un entretien diffusé dimanche.

7.Incendie près de Lyon: trois morts, origine criminelle

Trois personnes sont mortes lundi dans un incendie criminel à Décines-Charpieu, près de Lyon. Les enquêteurs privilégient la piste d’un règlement de comptes lié au trafic de drogue dans un quartier récemment marqué par plusieurs violences et tirs d’intimidation.Le parquet de Lyon n'a pas commenté dans l'immédiat, mais prévoit une conférence de presse mardi.

8.Le chanteur Saad Lamjarred devant la justice pour une affaire de viol

Le chanteur marocain Saad Lamjarred, déjà impliqué dans plusieurs affaires de viols ou agressions sexuelles, comparaît à partir devant la cour d'assises de Draguignan (Var) pour le viol, qu'il conteste, d'une barmaid en 2018 près de Saint-Tropez.

9.Fraudes sociales et fiscales : le Sénat prêt à valider le projet du gouvernement

Le Sénat devrait adopter définitivement lundi le projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, un succès bienvenu pour le gouvernement de Sébastien Lecornu qui peine à faire avancer ses projet au Parlement.

10.Le PSG à un pas du titre, le suspense reste entier pour l’Europe

Quatre jours après sa qualification pour la finale de la Ligue des champions, le PSG s'est quasiment assuré le gain du titre de champion de France après son succès contre Brest (1-0), dimanche, alors que la course à l'Europe reste indécise à l'issue de l'avant-dernière journée.