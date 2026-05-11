Hantavirus : l’armée anglaise parachute de l’aide médicale sur une île britannique de l’Atlantique Sud, une première

Samedi 9 mai dans la journée, une équipe de l’armée britannique a réalisé un largage de troupes et de matériel médical sur l’île britannique de Tristan da Cunha. L’intervention avait pour but de “restaurer” les réserves en oxygène de l’île et de larguer deux médecins sur place pour venir en aide à un homme positif à l’hantavirus.

C’est un bout de rocher de l’outre-mer britannique de 221 âmes auquel on accède d’ordinaire par bateau. Mais c’est par les airs que les habitants de Tristan da Cunha (à plus de 2 700 km de l’Afrique du Sud) ont reçu la visite de l’armée, ce samedi 9 mai. Les habitants de ce lopin de terre de 207 kilomètres carrés ont donc pu voir tomber du ciel des parachutes, auxquels étaient accrochés des marchandises et des hommes.

L’objectif : venir en aide à une personne qui a contracté l’hantavirus, maladie respiratoire aiguë. Un foyer s’était déclaré sur le navire de croisière MV Hondius la semaine dernière, comme nous l’écrivions . Trois personnes en sont décédées, et celles infectées ont fait l’objet d’un rapatriement dans la journée d’hier par avion médicalisé depuis Tenerife, dans les îles espagnoles des Canaries.

“Une première” pour l’armée britannique

L’homme infecté était présent sur ce bateau de croisière. Selon l’OMS citée par la BBC , il a été débarqué du navire mi-avril, pour rejoindre cette île sur laquelle il vit. Pour lui permettre d’être correctement soigné, il a fallu larguer sur place des personnes et du matériel médical. “Des réserves vitales d’oxygène ainsi qu’une autre aide médicale ont été larguées presque simultanément sur cette île isolée”, a précisé dans un communiqué le ministère de la Défense britannique.

Le caractère original de cette opération est par ailleurs signalé dans le document, l’armée rappelant que “cette opération marque la première fois que l’armée britannique déploie du personnel médical dans le cadre d’une mission humanitaire via un saut en parachute”.

UK specialist paratroopers and military clinicians have carried out a daring parachute operation to deliver critical medical support to Tristan da Cunha – Britain’s most remote inhabited Overseas Territory – after a suspected case of Hantavirus was identified on the island. pic.twitter.com/w0xPU8fvcw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 10, 2026

L’opération a été saluée par la classe politique britannique. Le Premier ministre, Keir Starmer, a remercié les troupes pour “avoir fourni un soutien médical à Tristan da Cunha”.

Thank you to our armed forces for delivering medical support to Tristan da Cunha.



British nationals from MV Hondius are safely home and following public health guidance - thanks to the support of the Spanish government.



The safety of British people is always our top priority. https://t.co/niscNaGHGM — UK Prime Minister (@10DowningStreet) May 10, 2026

Des images de l’armée circulent en ligne, on y voit les troupes se jeter dans le vide ou encore pousser un énorme caisson rempli de l’aide médicale.

Concernant la situation en cours de l’hantavirus, l’armée britannique précise que “cette mission intervient alors que le gouvernement britannique continue de collaborer avec les autorités internationales pour répondre à l’épidémie d’Hantavirus”.