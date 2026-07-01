Les 10 infos à ne pas louper ce mercredi 1er juillet

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1. Mondial 2026: Mbappé sublime les Bleus, parés pour les 8es, la Norvège défiera le Brésil

Auteur d'un doublé sensationnel, Kylian Mbappé, déterminé comme jamais, a percé le verrou suédois (3-0) mardi, pour envoyer la France en 8es de finale de la Coupe du monde, où l'attend le Paraguay tombeur surprenant de l'Allemagne, dans un remake inattendu du Mondial-1998. Plus tôt, la Norvège a également pu compter sur son serial scoreur, Erling Haaland pour écarter la Côte d'Ivoire (2-1) et gagner le droit de défier le Brésil de Vinicius. En soirée le Mexique, pays coorganisateur, voudra lui surfer encore une fois sur la ferveur populaire face à l'Equateur en son mythique stade Azteca.

2. Record de chaleur historique pour les océans mondiaux au mois de juin

Les océans mondiaux ont enregistré leur mois de juin le plus chaud jamais mesuré, avec une température moyenne de 20,98 °C, dépassant le précédent record de 2024. Selon l'observatoire européen Copernicus, la combinaison du réchauffement climatique et du phénomène El Niño pourrait entraîner de nouveaux records de chaleur en 2026.

3. La prochaine élection présidentielle aura lieu les 18 avril et 2 mai 2027

Selon une source au sein de l'exécutif, l'élection présidentielle française se tiendra les 18 avril et 2 mai 2027. Ce calendrier, qui doit être officialisé en Conseil des ministres, place le scrutin pendant les vacances de printemps, avec un second tour organisé au lendemain de la fête du Travail.

4. La France vers un nouvel épisode de fortes chaleurs après une canicule exceptionnelle

Les températures ont à peine commencé à descendre légèrement en France, que déjà Météo-France annonce à partir de ce week-end un troisième épisode de fortes chaleurs en à peine plus d'un mois, risquant d'éprouver des organismes et des infrastructures déjà mises à mal.

5. La Cour suprême empêche Trump d’abolir le droit du sol

La Cour suprême a rejeté mardi la remise en cause par Donald Trump d'une question au coeur même de l'identité américaine, le droit du sol. Ce décret, déclaré inconstitutionnel par toutes les juridictions inférieures saisies, supprimait le droit du sol pour les enfants d'immigrés en situation irrégulière afin de mettre fin à ce que Donald Trump considère comme une incitation à l'immigration clandestine, dont la répression est une priorité absolue pour lui.

6. Iran–États-Unis : Doha accueille une nouvelle médiation

Une délégation iranienne doit rencontrer des médiateurs mercredi à Doha dans le cadre des négociations avec Washington pour mettre fin à la guerre, selon les autorités iraniennes qui soulignent leur refus de négociations directes avec les Etats-Unis.

7. Venezuela : le bilan du séisme grimpe à 1.943 morts

1.943 morts : c'est le nouveau bilan du double séisme ayant frappé le 24 juin le Venezuela, où les survivants manquant déjà cruellement de nourriture et d'abris pourraient être bientôt confrontés à des épidémies, a alerté mardi l'ONU.

8. Fin de vie : l'Assemblée approuve à nouveau le droit à l'aide à mourir

Dernière étape à l'Assemblée nationale avant un probable vote définitif le 15 juillet. Les députés ont de nouveau largement approuvé mardi une proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir, promesse phare du second quinquennat d'Emmanuel Macron.

9. Deux morts lors des célébrations de la qualification du Mexique

Au moins deux personnes sont mortes par asphyxie lors des célébrations de la qualification du Mexique pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 à Mexico. Plus d'un million de supporters s'étaient rassemblés dans les rues de la capitale après la victoire 2-0 face à l'Équateur.

10. Mondial 2026 : le cap des 5 millions de spectateurs franchi

Le cap des cinq millions de spectateurs dans les stades du Mondial-2026 a été franchi mardi avec le 16e de finale France-Suède à East Rutherford (New Jersey), a annoncé la Fifa.