Les 10 infos à ne pas louper ce mardi 30 juin

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1. Mondial-2026: Brésil et Maroc en 8es, le Paraguay sort l'Allemagne

Le Paraguay a signé lundi à Boston le premier exploit des 16es de finale du Mondial en éliminant aux tirs au but l'Allemagne, qui vit un troisième fiasco d'affilée en Coupe du monde.En soirée, il a également fallu une séance de tirs au but pour que le Maroc fasse plier les Pays-Bas à Monterrey. C'est aussi dans la souffrance que le Brésil a arraché son billet pour les huitièmes en renversant à l'expérience une coriace équipe du Japon à Houston.

2. Monaco frappé par un colis piégé

Un colis piégé a explosé lundi soir dans un immeuble résidentiel de Monaco, blessant l'oligarque ukrainien Vadim Ermolaev et deux autres personnes. Il s'agit de la première attaque de ce type dans la Principauté. Le prince Albert II a dénoncé un "crime odieux" et assuré que la sécurité resterait une priorité absolue face à cette violence.

3. Darmanin devant l'Assemblée pour défendre son projet de loi sur la justice criminelle

Fragilisé par l'affaire Lyhanna, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, défend à partir de mardi à l'Assemblée son projet de loi sur la justice criminelle, dont il a déjà promis de supprimer la mesure phare, le plaider-coupable en matière criminelle, après le rejet du texte en commission. Il met désormais en avant, dans une interview au Le Monde, l'accélération des procès grâce au développement des cours criminelles départementales, malgré une forte opposition des magistrats, avocats et de la gauche.

4. Venezuela : le bilan grimpe à 1 719 morts, l’aide s’intensifie

Cinq jours après le double séisme qui a frappé le Venezuela, le bilan s'élève à au moins 1 719 morts. Les États-Unis renforcent leur soutien humanitaire avec le déploiement de militaires et la remise en service du port de La Guaira, principal point d'entrée de l'aide internationale, alors que les secours font face à une catastrophe de grande ampleur.

5. Le taux du Livret A va augmenter au 1er août

Le ministre de l'Économie Roland Lescure a annoncé une hausse du taux du Livret A à partir du 1er août, après plusieurs mois fixés à 1,5 %. Le nouveau taux, qui sera dévoilé à la mi-juillet sur proposition du gouverneur de la Banque de France, vise à mieux protéger l'épargne des Français face à une inflation repartie à la hausse.

6. Le chantier de l’A69 définitivement relancé

Le Conseil d'État a donné son feu vert définitif à la reprise du chantier de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, mettant fin à la suspension obtenue par les opposants écologistes. La plus haute juridiction administrative estime qu'aucune alternative, qu'elle soit routière ou ferroviaire, ne répond aussi efficacement aux objectifs du projet, qui doit réduire d'environ 20 minutes le temps de trajet entre les deux villes.

7. Hostilités en pause entre Téhéran et Washington, réunions annoncées au Qatar

L'Iran et les Etats-Unis ont annoncé lundi des réunions cette semaine au Qatar après leurs attaques des derniers jours, mais Téhéran évoque des rencontres techniques sans négociations directes avec le camp adverse quand Washington parle de "réunions de haut niveau".Les deux camps ont décidé, selon un responsable américain, de cesser leurs attaques, menées en dépit de la signature d'un protocole d'accord à la mi-juin pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

8. Les soldes d'été prolongés jusqu'au 28 juillet

Face à la baisse de fréquentation des commerces due à la canicule, le gouvernement prolonge les soldes d'été d'une semaine, jusqu'au 28 juillet. Le ministre du Commerce Serge Papin n'exclut pas un nouvel allongement si les fortes chaleurs persistent, afin de soutenir les commerçants.

9. Petits colis : la taxe française de 2 euros suspendue, remplacée par un "droit de douane"européen de 3 euros

La taxe française de deux euros sur les petits colis, instaurée en mars mais contournée par les plateformes asiatiques, sera "suspendue" mercredi, jour d'introduction d'un droit de douane européen de trois euros auquel elle devait initialement s'ajouter, a annoncé mardi le gouvernement français à l'AFP.

10. La canicule recule, quatre départements restent en alerte

La vigilance orange canicule a été levée mardi dans les Alpes-de-Haute-Provence, indique Météo-France dans son bulletin de 06H00, qui maintient néanmoins ce niveau d'alerte dans le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse.