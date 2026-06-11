Liban : mort d'un soldat français touché par un "tir accidentel"

Un soldat français déployé au Liban est décédé mercredi après avoir été touché par un "tir accidentel lors de la préparation d'un entraînement", a annoncé le chef d'état-major de l'Armée de terre dans un post sur X.

Florian Gillet, 21 ans, était "engagé au Liban dans le cadre d'une mission de partenariat opérationnel au profit des forces armées libanaises" de Saliyeh, dans le sud du pays, a ajouté le chef d'état-major.

Soldat de première classe, il était membre du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Castres, a précisé sur X la ministre des Armées Catherine Vautrin, se disant "profondément attristée".

Hommage au soldat de première classe Florian Gillet, mort ce jour dans l’accomplissement de sa mission au service de la France.



Engagé au Liban dans le cadre d’une mission de partenariat opérationnel au profit des forces armées libanaises, il a été atteint par un tir accidentel… pic.twitter.com/qBKLyuamdI — Chef d'état-major de l'armée de Terre (@CEMAT_FR) June 10, 2026

Il était déployé au Liban depuis le 1er juin, selon un communiqué du ministère des Armées. "Malgré la rapidité de sa prise en charge, il a malheureusement succombé à ses blessures", ajoute le communiqué, dans lequel le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, salue "la mémoire de ce militaire mort en opération".

Florian Gillet est le quatrième militaire français tué au Moyen-Orient depuis le début de la guerre déclenchée par des frappes israélo-américaines contre l'Iran fin février.

En avril, deux soldats français, Anicet Girardin, 31 ans, et Florian Montorio, 40 ans, déployés au sein de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) avaient trouvé la mort, après une embuscade attribuée par la France et l'ONU au groupe pro-iranien Hezbollah, lequel a nié toute implication.

Avant eux, l'adjudant-chef Arnaud Frion (promu major à titre posthume) avait été tué en Irak en mars dans une attaque de drones attribuée à une milice pro-iranienne.