Delta Festival de Marseille : pourquoi autant d’artistes annulent leur venue ?

Mosimann, Kungs, Miki, Adèle Castillon, Acid Arab, Feder… En quelques jours, plusieurs artistes ont annoncé qu’ils ne participeraient finalement pas au Delta Festival de Marseille. Leur décision intervient après des accusations de violences sexuelles visant l’un des fondateurs du festival, Olivier Ledot, depuis écarté de la direction opérationnelle de l’événement.

Les désistements se multiplient

La vague d’annulations a commencé avec Mosimann. Sur Instagram, le DJ franco-suisse explique que le “contexte actuel” n’est “plus compatible avec les valeurs” qu’il souhaite défendre et dit condamner “toutes les formes de violences, en particulier les violences sexistes et sexuelles”.

Depuis, les annonces de désistement se sont multipliées : Kungs, Miki, Adèle Castillon, Acid Arab, Feder, Dj Bens, Omaks, RDØ, Sköne et Trinix ont tous renoncé à se produire au festival.

Tous n’ont pas fait le même choix. Le DJ Yann Muller a, lui, décidé de maintenir sa venue tout en annonçant qu’il reverserait son cachet à des associations.

Pourquoi ces annulations ?

Ces retraits font suite aux révélations de MarsActu, qui a recueilli les témoignages d’anciennes collaboratrices et bénévoles accusant Olivier Ledot, cofondateur et coprésident du Delta Festival, d'agressions sexuelles.

L'intéressé conteste ces accusations. Dans un communiqué transmis à MarsActu, il s'est dit “profondément révolté” et a dénoncé une démarche visant, selon lui, à nuire à sa réputation et au festival.

À ce stade, le parquet de Marseille indique qu'aucune plainte n'a été déposée contre lui.

Le festival est-il maintenu ?

Oui. Malgré les nombreux désistements, le Delta Festival, qui se tient du 23 au 26 juillet sur les plages du Prado, est maintenu.

Dans un premier communiqué, les organisateurs ont annoncé le retrait d'Olivier Ledot de la direction opérationnelle et son interdiction d'accéder au site du festival. Ils ont également lancé une commission d'enquête interne.

Dans un nouveau message publié mardi, le festival indique avoir confié une enquête indépendante à un cabinet extérieur. L'équipe se dit “bouleversée” par les accusations, affirme respecter le choix des artistes qui se retirent et assume sa décision de maintenir l'événement.

Les organisateurs annoncent aussi que l'intégralité des bénéfices potentiels de cette édition sera reversée à des associations engagées contre les violences sexistes et sexuelles.

Avant cette affaire, près de 150 000 festivaliers étaient attendus sur quatre jours, avec environ 200 artistes programmés.