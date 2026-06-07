Moyen-Orient : Israël bombarde la banlieue sud de Beyrouth

Israël a dit dimanche frapper la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement pro-iranien Hezbollah, après des tirs ayant visé son territoire malgré un cessez-le-feu.

Israël a dit dimanche frapper la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement pro-iranien Hezbollah, après des tirs ayant visé son territoire malgré un cessez-le-feu.

"L'armée mène actuellement une frappe contre des centres de commandement de terroristes dans le quartier de Dahieh à Beyrouth, en réponse aux tirs du Hezbollah en direction du territoire israélien", indique un communiqué conjoint du Premier ministre Benjamin Netanyahu et du ministre de la Défense Israël Katz.

L'agence nationale libanaise d'information Ani a, de con côté, confirmé une frappe sur la banlieue sud de la capitale libanaise.

Plus tôt dimanche, l'armée israélienne avait indiqué que deux projectiles avaient été tirés du Liban vers le territoire israélien et avaient été interceptés.

Un nouvel accord de cessez-le-feu avait été annoncé mercredi à l'issue d'une quatrième session de négociations entre le Liban et Israël à Washington, la trêve en vigueur à partir du 17 avril n'ayant jamais été respectée.

Cet accord, rejeté par le Hezbollah, prévoit un cessez-le-feu conditionné à un "arrêt complet" des tirs du groupe chiite soutenu par l'Iran, tout en permettant une poursuite à ce stade des tirs et opérations de l'armée israélienne dans le sud du Liban.

Israël avait prévenu jeudi qu'il frapperait Beyrouth en cas d'attaques du Hezbollah contre son territoire.