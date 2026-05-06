International
Moyen-Orient & Proche-Orient

Un porte-conteneurs de l'armateur français CMA CGM attaqué dans le détroit d'Ormuz

REUTERS / Zohra Bensemra
L'attaque a fait des "blessés parmi les membres d'équipage" qui ont été "évacués et soignés", et a occasionné des "dommages" au navire, a ajouté CMA CGM (propriétaire de Brut.) dans un bref communiqué.
Brut. avec AFP
Publié le
06
/
05
/
2026
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Le porte-conteneurs "San Antonio" battant pavillon maltais et appartenant à l'armateur français CMA CGM a fait "l'objet d'une attaque" mardi dans le détroit d'Ormuz, a confirmé mercredi matin CMA CGM. 

L'agence de sécurité maritime britannique UKTMO avait rapporté qu'un cargo avait été touché mardi vers 18H30 GMT par un "projectile d'origine inconnue" dans le détroit d'Ormuz, sans l'identifier.

L'armateur (par ailleurs propriétaire de Brut. ndlr) précise qu'il suit la situation de près et qu'il reste pleinement mobilisé aux côtés de l'équipage.

Attaque au lendemain du "Projet Liberté" de Trump

L'attaque a eu lieu au lendemain du "Projet Liberté" lancé par Donald Trump pour escorter les navires bloqués dans le Golfe afin de les aider à quitter le détroit d'Ormuz. 

Mais l'opération d'escorte a été arrêtée dès mardi au bout d'un jour seulement par le même Donald Trump, dans le but de parvenir à un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Le président américain a déclaré sur sa plateforme Truth Social que "de grands progrès" avaient été réalisés dans les négociations, et que le "Projet liberté" serait suspendu "pendant une courte période" pour voir si un accord pouvait "être finalisé et signé"

Plus d'informations à venir sur Brut.

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