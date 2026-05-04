Y-a-t-il eu des tirs iraniens contre la marine américaine dans le détroit d’Ormuz ?

Lancée depuis dimanche 3 mai par les États-Unis, une opération appelée "Projet Liberté" est en cours pour faire passer des bateaux commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Ce lundi, l'Iran affirme avoir tiré sur des navires militaires américains, ce que réfute Washington. On fait le point.

“Un avertissement ferme et rapide”. C'est en ces termes que l'Iran affirme avoir visé une frégate militaire américaine ce lundi 4 mai, dans le Détroit d'Ormuz. Depuis plusieurs semaines , ce passage de navires du Moyen-Orient est bloqué suite à une guerre lancée par les États-Unis , le 28 février dernier.

“Aucun navire de la marine américaine touché”

"Aucun navire de la marine américaine n'a été touché. Les forces américaines soutiennent le Projet Liberté et appliquent le blocus naval des ports iraniens", a déclaré le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom). La marine américaine entend aider des navires de pays "qui n'ont rien à voir avec le conflit au Moyen-Orient" à quitter la zone, a annoncé Donald Trump.

🚫 CLAIM: Iranian state media claims that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles.



✅ TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. pic.twitter.com/VFxovxLU6G — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

Ce lundi après-midi, la marine américaine assure que deux navires commerciaux auparavant bloqués ont réussi à passer le détroit sous sa protection.

De son côté, l’AFP précise qu’un navire sud-coréen serait "en feu" après une "explosion" dans le détroit d'Ormuz. Il s’agit d’une annonce du ministère des Affaires étrangères de la Corée du Sud, qui ne signale aucune victime à bord.

L’Iran “prêt à faire face à tout scénario”

"La frégate, qui naviguait (...) en violation des règles de navigation et de sécurité maritime près (du port) de Jask, a été visée par une attaque de missiles après avoir ignoré un avertissement de la marine iranienne", écrit l'agence iranienne Fars sans citer ses sources, tandis qu'aucune confirmation officielle ne corrobore à ce stade ces affirmations.

L'Iran avait affirmé auparavant être “prêt à faire face à tout scénario” dans le détroit d'Ormuz. Les Émirats arabes unis ont affirmé lundi que l'Iran avait tiré deux drones sur un pétrolier appartenant à leur compagnie pétrolière nationale ADNOC dans le détroit d'Ormuz et ont condamné cette attaque.

Les forces iraniennes ne laissent passer depuis le début de la guerre qu'une poignée de navires, qui doivent impérativement obtenir une autorisation pour circuler dans le golfe via Ormuz. Un “cessez-le-feu” est en vigueur depuis le 8 avril.