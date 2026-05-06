La souche d'hantavirus détectée sur le bateau MV Hondius est transmissible entre humains

C'est une information de ce mercredi par l'intermédiaire du ministre sud-africain de la Santé. Deux des passagers à bord du navire de croisière ont été transférés vers Johannesburg, l'une est décédée, l'autre est toujours hospitalisé.

L'OMS a fait état dimanche 3 mai de trois morts liés à un foyer d'infection à hantavirus sur le bateau MV Hondius. Cette infection peut provoquer un syndrome respiratoire aigu. Le bateau est actuellement en mouvement, et doit arriver aux Îles Canaries d'ici trois ou quatre jours pour accoster.

"Les premiers tests montrent qu'il s'agit bien de la souche des Andes. Il s'agit de la seule souche, parmi les 38 connues, à pouvoir se transmettre d'une personne à l'autre", a expliqué le ministre de la Santé Aaron Motsoaledi.

"Mais comme nous l'avons déjà dit, et nous tenons à le répéter, cette transmission est très rare et ne se produit qu'en cas de contact très étroit entre les personnes", a-t-il ajouté.

Les efforts sont en cours pour rechercher d'éventuels cas contacts avec les deux personnes infectées. En particulier les voyageurs à bord du vol entre Sainte-Hélène et Johannesburg emprunté par la Néerlandaise de 69 ans dont le mari de 70 ans était mort sur le bateau et qui, depuis, est elle-même décédée.

Ce vol opéré par la compagnie sud-africaine Airlink le 25 avril comptait 82 passagers et six membres d'équipage à bord, avait précisé une représentante de la compagnie à l'AFP.

D'autres personnes "recherchées"

D'autres personnes sont aussi recherchées, a précisé le ministre de la Santé mercredi, comme celles "qui se trouvaient à l'aéroport (de Johannesburg) avant que cette dame ne fasse son malaise" ainsi que le "personnel de santé de Kempton Park", l'hôpital où elle a été traitée jusqu'à son décès.

Quant au Britannique de 69 ans actuellement hospitalisé à Johannesburg, s'il n'avait pas été évacué par un vol commercial, "des professionnels de santé ont également été en contact avec lui", a indiqué le ministre.

"Au total, 62 personnes auraient pu entrer en contact avec ces personnes, 42 d'entre elles ont déjà été retrouvées et sont actuellement sous surveillance", a-t-il détaillé.