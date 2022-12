Aliette Mousnier-Lompré revient sur son coming out

“Il y avait l’idée qu”être homosexuelle c’était nuisible à l’image du sport féminin”

"Ce qui est particulier quand on est homosexuelle et qu'on le découvrez assez tard, et qu'on l'assume assez tard, comme moi, c'est que pratiquement du jour au lendemain on réalise ce que c'est que de ne pas faire partie de la norme et d'une certaine manière de la classe dominante. Et ça remet en question la manière dont on regarde les questions de diversité, d'inclusion et de discrimination dans la société". Ex joueuse de foot au PSG, Aliette Mousnier-Lompré est aujourd'hui en poste chez Orange. A travers son coming out elle raconte son engagement pour la diversité et l'inclusion.

L'ancienne sportive a rencontré sa conjointe, à qui elle est aujourd'hui mariée, lors des entraînements de football au stade il y a quelques années. "Au sein de l'équipe, c'était très bien accepté d'être homosexuelle mais il y avait malgré tout l'idée que, être homosexuelle c'était honteux, et surtout nuisible à l'image du sport féminin. Et ça avait tendance à renforcer l'idée qu'il valait mieux se cacher. Au début c'était donc très difficile pour moi à assumer. Il m'a fallu beaucoup de temps".

“On se met des barrières tout seul, il faut juste foncer en fait”

"Je me suis fait une blessure assez grave à la cheville et je me suis retrouvée pendant un an, sans pouvoir jouer au football. Et le fait d'avoir été clouée au sol pendant un an, ça m'a un peu obligée à réfléchir. Je pense que j'étais plus mûre pour m'assumer et puis il se trouve que parallèlement j'ai rencontré la personne qui est ma femme aujourd'hui et ça m'a fait réaliser aussi beaucoup de choses" explique la jeune femme.

Elle rejoint après ses études l'entreprise Orange, où elle exerce toujours. "Au début, je me posais pas du tout la question de la visibilité de mon homosexualité au travail. Pour moi c'était un sujet privé et intime". Elle décide par un concours de circonstances de révéler son homosexualité à son supérieur puis au reste de ses collègues. "Le fait de s'affirmer, c'est d'abord une immense libération et ensuite ça a un impact très fort sur l'entourage. Je me suis dit finalement que l'on pouvait changer la perception des gens en étant juste sois même et en s'assumant".

"Progressivement, en mûrissant, aussi en prenant des responsabilités chez Orange je me suis rendue compte que j'avais un devoir d'exemplarité sur ce sujet parce que quand on se permet d'être soi-même au travail et qu'on est manager on envoie aussi un message à ses collaborateurs et on leur dit finalement qu'on les autorise à être eux-mêmes au travail".

"Aujourd'hui je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai la vie que je voulais avoir. Même mieux je pense. Parfois on se met des barrières tout seul, on se met des peurs et des craintes et il faut juste foncer en fait" affirme Aliette Mousnier-Lompré.