Comment fonctionne une marmite norvégienne?

"La marmite norvégienne, c'est une alternative pour utiliser un peu moins d'énergie lors de la cuisson. Ça permet de cuire très peu de temps sur le gaz ou les plaques électriques, et ensuite de laisser à peu près trois fois plus que le temps de cuisson recommandé, mais dans une boîte très bien isolée." Alizée et Yoann sont un jeune couple qui construisent des objets du quotidien permettant d'économiser de l'énergie. Ils ont créé l'atelier Chemins de Faire, et Iis ont notamment construit une marmite norvégienne : une boîte isolante surmontée d'un couvercle, permettant de cuire les plats en sauce qui cuisent à feu doux pendant plusieurs heures.

"On prend une grosse cocotte en fonte, on met toute notre préparation dedans, on laisse bouillir pendant 10 minutes, un quart d'heure, on met dans la marmite… Et on referme avec le couvercle", expliquent-ils. "Et si le plat doit cuire deux heures sur le feu, eh bien on va le laisser 6 heures dans notre cocotte. On va le sortir, ce sera encore chaud et on pourra manger."

Un objet facile à fabriquer

"C'est une grosse boîte en bois, 4 centimètres de liège expansé qu'on a tout autour… L'isolant, après, il faut juste en mettre une bonne quantité pour garder le plat au chaud, mais c'est très facile à fabriquer", ajoute Yoann. Ainsi, tous les foyers peuvent en bénéficier, et le construire eux-mêmes chez eux. Ce jour-là, ils décident de faire un petit salé. "Ça va nous demander 10 minutes, un quart d'heure, et puis ensuite, on va être tranquilles toute la journée et ce soir, quand on va vouloir manger, ce sera prêt et c'est comme si on avait passé la journée aux fourneaux", continue-t-il.

"Donc là, c'est important que le plat bout pendant un quart d'heure, il ne faut pas que ce soit une cuisson à feu doux, il faut vraiment : faire bouillir, à partir de l'ébullition attendre un quart d'heure, et ensuite disposer dans la marmite norvégienne", détaille Alizée. "L'objectif d'une marmite norvégienne, c'est de réduire drastiquement l'utilisation des énergies pour la cuisson. On sait que c'est un des pôles les plus énergivores dans la maison et les moins efficaces en termes de rendement énergétique", ajoute Yoann.