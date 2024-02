Alice Moireau, gastronome et entrepreneure, nous propose 3 recettes très simples pour cuire le panais, un légume de saison, un légume d’hiver. “La saison du panais, c’est c'est de septembre à mars. C'est vraiment un légume d'hiver. Il est de la même famille que la carotte, ça pousse à peu près à la même saison. C'est hyper cool pour l'hiver parce que c'est pas forcément un légume auquel on pense, et pourtant c'est un légume incroyable qui a un goût de noisette, presque aussi anisé” décrit la jeune femme.

Panais rôti au four accompagné d’une sauce gremolata





Première recette : panais rôti à la sauce gremolata. Coupez le panais en morceaux de taille moyenne. Dans un bol, incorporez les morceaux de panais, ajoutez de l’huile d’olive, du paprika et du curcuma. Mélangez le tout et laissez mariner quelques minutes “le temps que les épices infusent et que l'huile pénètre”. Puis cuire à 180 degrés environ 25-30 minutes. Préparez maintenant la sauce gremolata. “La gremolata, c'est une sauce qui normalement est servie pour toutes les viandes rôties ou les viandes grillées, les barbecues pour assaisonner. C'est une sauce italienne. Il y a du persil frais, de la ciboulette et du cerfeuil. Vous pouvez faire ça avec les herbes que vous souhaitez. Même avec de la menthe, ça marche très bien” décrit Alice Moireau.

Croquettes de panais et gruyère





Seconde recette : croquettes de panais et gruyère. “C'est un mélange de 100 g de gruyère, 200 g de panais râpé, un oignon moyen, du sel, du poivre et c'est tout. On rajoute un œuf, une demi-botte de ciboulette et deux cuillères à soupe de farine histoire de lier un peu. Mélangez le tout. Façonnez des boules avec la paume de la main, les écrasez. Puis les faire frire légèrement pendant cinq minutes de chaque côté à feu moyen”. Depuis qu’elle est enfant, Alice Moireau a l’habitude de manger des galettes de pommes de terre. “J'avais remarqué qu'au supermarché pendant le Covid, il y avait des gens qui laissaient tout le temps le panais. C'était vraiment le légume dont personne ne voulait. Alors que c'est délicieux. Je me suis dit : "J'adore ces galettes de pommes de terre, je suis sûre que ça marcherait très bien avec le panais”. J’ai testé, et franchement, c'était même meilleur qu’avec de la pomme de terre”.

Soupe de panais et pommes de terre





Pour cette recette, prendre une même quantité de pommes de terre et de panais. Dans une casserole, mettre les pommes de terre et les panais épluchés et coupés en morceaux. Rajoutez de l’eau à hauteur, du sel et du poivre. “C’est super simple. Il faut la jouer nature, il faut la jouer très simple, c'est ça qui est délicieux, et par-dessus, on aura le piquant et un peu plus de saveur avec le salami Napoli” précise la gastronome et entrepreneure, Alice Moireau qui ajoute : “Ce qui est génial avec cette soupe, c'est qu'il y a le crémeux de la pomme de terre et le goût fenouil un peu anisé noisette du panais et donc ça fait vraiment quelque chose d'intéressant, très réconfortant, hyper velouté, vraiment délicieux”.

