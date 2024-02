Ruiyao Chung, le père de Céline Chung, est en cuisine depuis plus de deux heures. Il prépare le repas du soir, celui du Nouvel An chinois fêté en famille. “Nous, on se retrouve en fait tous les ans le Nouvel An chinois. C'est un moment qui est important pour nous. C'est un moment vraiment de réunion familiale et du coup, en Chine, c'est vraiment une tradition” explique Céline Chung. Au menu ce soir : une fondue à partir d’un bouillon de poulet et des épices, dont notamment le gingembre et le ginseng. “La fondue chinoise, c'est un plat qui est originaire du Sichuan et qui se fait de temps en temps dans certaines régions de Chine. Et en fait, chacune des régions de Chine fait en fonction de ses spécialités. Lors du Nouvel An chinois, c'est important d'avoir certains ingrédients à la table, des ingrédients qui vont porter chance, bonheur, prospérité. Et donc il y a toujours, par exemple, des nouilles, qui sont signe de longévité” précise Céline Chung.

Le fricassé parfait de Gloria Tropical – Brut Food





“Le dragon, c'est souvent un symbole de force, de courage et de créativité, d'innovation. C'est un signe qui est vachement apprécié en Chine”





La fondue chinoise est préparée à partir d’un bouillon, qui cuit pendant plusieurs heures. “Là, aujourd'hui, on a fait un bouillon de poulet, mais ça peut être aussi de porc, de légumes, de champignons. Et ensuite il y a tous ces ingrédients frais autour, donc plein de fruits de mer, de viandes différentes, de légumes en tous genres. Et on trempe tous ces ingrédients crus dans la fondue, qui cuisent. Le bouillon va donner du goût aux ingrédients. On a chacun en face de nous une sauce, qui est à base de sésame et de hoisin, qu'on mélange. Le hoisin, c'est une espèce de barbecue chinoise” décrit Céline Chung. Sur la table du Nouvel An chinois, sont également disposés des enveloppes rouges qui renferment de l’argent et des objets rouges. “Le rouge, c'est aussi symbole d'abondance et de prospérité. C'est la couleur qui est la plus utilisée pour le Nouvel An chinois”.

Les tacos du chef Emmanuel Peña – Brut Food





Sur la table de la famille Chung, sont disposés ce soir des boulettes de crevettes, du tofu et des nouilles, des boulettes de poisson, des ailes de caille, de la langue de canard, des tranches de boeuf et du mouton, du sashimi, des clémentines, du gâteau de riz, du fruit du dragon… La nouvelle année à venir est l’année du Dragon. “Le dragon, c'est souvent un symbole de force, de courage et de créativité, d'innovation. C'est un signe qui est vachement apprécié en Chine. D'ailleurs, il y a plein de gens qui veulent faire des bébés spécialement pour l'année du dragon parce que c'est vraiment connu pour être un super signe” déclare Céline Chung.

La recette de l'aïoli du chef Benjamin Mathieu – Brut Food