Les tacos du chef Emmanuel Peña – Brut Food

"Ils me regardaient, ils me disaient 'Non, mais ça c'est pas un tacos' [...] j'étais énervé." Galette, garniture, sauce : la Santísima Trinidad del taco. C'est la base du VRAI taco mexicain. Notre journaliste Mina Soundiram était en cuisine avec le chef Emmanuel Peña pour la préparation. Facile à faire et ... 🤤🌮