Avec Malik Bentalha, Jerôme Commandeur et François Damiens au Festival d'Angoulême

Réunissez Malik Bentalha, Jerome Commandeur et François Damiens pour une au Festival du Film Francophone d'Angoulême. Demandez leur de parler de leur nouveau film "Jack Mimoun et les secrets de Val Verde" et voyez ce qui se passe... Spoiler : Ils sont intenables.