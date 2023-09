Le monde se diviserait en deux : ceux qui aiment les champignons et ceux qui les détestent

“C'est l'histoire d'une découverte d'un champignon dans les années 1950, et les premiers personnages qui interviennent dans mon livre, c'est les découvreurs, qui sont deux New-Yorkais de la haute bourgeoisie nord-américaine, qui s'appellent Gordon et Valentina Wasson. Lui est vice-président de l’une des plus grosses banques des Etats-Unis à l’époque et elle est médecin pédiatre”. Benoît Coquil est l’auteur de “Petits choses”, qui est son premier roman. Le livre de non fiction plonge le lecteur dans le Mexique des années 1950 où, dans la région de Oaxaca, une chamane, Maria Sabina, procède à des incantations et des rites basés sur l’usage de champignons hallucinogènes. Le coupe Wasson part à sa rencontre.

Perspective(s), par Laurent Binet – Brut Book





“Gordon et Valentina Wasson se prennent de passion pour les champignons, en particulier les psychotropes et hallucinogènes. On leur dit que dans les montagnes du sud sud du Mexique, il y aurait un champignon encore inconnu des Occidentaux qui serait encore utilisé dans des rites divinatoires, chamaniques, par une ethnie, un peuple indigène, qui s'appelle les Mazatèques, qui vit de façon assez isolée. Ils vont se mettre en quête de ce champignon, ils partent au Mexique et, dans un petit village, ils tombent María Sabina. Et l’arrivée de ces Américains dans sa vie va être un cataclysme, un bouleversement” décrit Benoît Coquil.

Sauvage de Julia Kerninon — Brut Book





Qui est Maria Sabina ?

Maria Sabina était une chamane indigène mazatèque du Mexique, née en 1894 et décédée en 1985. Elle est devenue célèbre pour sa connaissance des plantes sacrées, en particulier les champignons psilocybes, et pour sa pratique de la guérison spirituelle à travers des cérémonies chamaniques. Maria Sabina est considérée comme l'une des figures les plus emblématiques de l'utilisation traditionnelle des champignons hallucinogènes au Mexique. Ses connaissances et son travail ont contribué à la compréhension des usages rituels et spirituels des champignons psilocybes dans la culture mazatèque et ont également joué un rôle dans la popularisation de ces substances dans la culture occidentale.

Brut Book — Le plus court chemin d'Antoine Wauters





Alors que Maria Sabina avait fait implicitement promettre au couple Wasson de tenir secret ses rituels, Gordon et Valentina se sont empressés de publier un photo reportage dans le magazine Time, qui est l’équivalent de Paris Match aux Etats-Unis. Le magazine est tiré à plusieurs milliers d’exemplaires. Ce qui va sortir au niveau international la chamane Maria Sabina de l’anonymat, à son plus grand regret. Dans ce livre, tout est vrai. Avec l’arrivée du mouvement hippie, de nombreuses célébrités auraient également rendu visite par la suite à la chamane. "On dit ainsi que Walt Disney est passé par là, entre autres vedettes : John Lennon, Bob Dylan, Jim Morrison. ou bien Mick Jagger, Keith Richards et Cat Stevens. On ne sait pas trop” déclare l’écrivain.

Brut book : La Colère et l’Envie d’Alice Renard